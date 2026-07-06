حمدان بن محمد يشهد "خلوة دبي للألعاب الإلكترونية" ويلتقي ممثلي 80 من أهم الشركات المحلية والعالمية في القطاع

دبي في 6 يوليو/ وام / شهِدَ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، "خلوة دبي للألعاب الإلكترونية" التي نظّمها مجلس دبي للإعلام، بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذا القطاع الواعد في دبي.

والتقى سموّه خلالها ممثلي 80 من أهم الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع، إلى جانب نخبة من المطورين والناشرين والمستثمرين ورواد الصناعة.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: استند نجاح دبي على الدوام إلى قدرتنا على استشراف المستقبل بوضوح، وإرادتنا الراسخة في تحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس. وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" نواصل تمكين المشاريع التي تنطلق من دبي لتقود مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.

وأضاف سموّه: سيُبنى مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية على الشراكة الراسخة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لأن دبي تؤمن بروح الفريق الواحد وبأن مواصلة النمو تحتاج إلى أفكار مشتركة، وتعاون مستمر، ومساحة أكبر للابتكار. طموحنا لا يقتصر على استقطاب كبريات الشركات العالمية، بل يمتد إلى تمكين جيل الشركات العالمية المقبل للانطلاق من دبي، فتوحيد الجهود يفتح المجال أمام أفكار أكبر ومشاريع أكثر طموحاً، ويعزز مسيرة دبي في مواصلة ريادتها في الصناعات الإبداعية وقطاعات المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: برؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل ترسيخ المقومات التي تمكّن القطاعات الناشئة، ولا سِيّما الألعاب الإلكترونية من الازدهار، وتوفر البيئة الداعمة لنمو المواهب وتطورها والإسهام في رسم ملامح المرحلة المقبلة، حيث تعكس "خلوة دبي للألعاب الإلكترونية" التزامنا الراسخ بالعمل المشترك مع كافة الأطراف المعنية والشركاء لدفع عجلة نمو هذا القطاع، وهدفنا بناء المنظومة الأكثر حيوية وديناميكية للألعاب الإلكترونية عالمياً.

وأضاف سموّه: نسعى لتأسيس منصة تعاون متكاملة تمكّن القطاعين الحكومي والخاص من العمل معاً لتهيئة الظروف الملائمة لإنجاز قيمة مضافة ومستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي المتنامية كمركز عالمي للتكنولوجيا الرقمية، وصناعات المستقبل.

حضر الخلوة معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام؛ وسعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام؛ وسعادة خلفان بالهول، رئيس لجنة دبي للألعاب الإلكترونية التابعة لمجلس دبي للإعلام، وهشام العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام بمجلس دبي للإعلام، وبمشاركة نخبة من مسؤولي كبرى شركات الألعاب الإلكترونية، والمطورين، والناشرين، وفرق الألعاب الإلكترونية، والمستثمرين، وممثلي الجهات الحكومية.

وقالت معالي منى غانم المرّي: استمدّ قطاع الإعلام في دبي على الدوام قوته من نهجٍ راسخ يقوم على الشراكة والتكامل والسعي المستمر نحو التطوير والتميّز، ويعد مجتمع الألعاب الإلكترونية في دبي شريكاً أساسياً في صناعة مستقبل قطاع عالمي واعد ينطلق من دبي، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً لابتكار وتطوير الجيل القادم من الألعاب الإلكترونية".

وتأتي الخلوة في إطار جهود مجلس دبي للإعلام لوضع التوجهات الاستراتيجية الداعمة لنمو قطاع الألعاب الإلكترونية، بوصفه أحد القطاعات الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإعلام والاقتصاد الإبداعي، على أن يتولى مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية ترجمة مخرجاتها إلى مبادرات تنفيذية وبرامج عمل تعزز تنافسية دبي في هذا المجال.