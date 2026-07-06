اتفاقية بين "الاقتصاد والسياحة بدبي" و"دويتشه بنك" لتعزيز جذب الاستثمارات العالمية

دبي في 6 يوليو/ وام / أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة مع دويتشه بنك بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين العالميين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دبي، وبما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للاستثمار والأعمال.

وتوفّر هذه الشراكة مسارات واضحة تتيح للمستثمرين العالميين، والمكاتب العائلية، وأصحاب الملاءة المالية العالية، والشركات الخاصة والعائلية، والمجموعات الصناعية إمكانية تأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها في الإمارة.

وبموجب هذه الاتفاقية، يوظّف دويتشه بنك شبكاته العالمية الواسعة في مجالات إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية وكذلك للشركات، لتحديد العملاء الذين يرغبون باغتنام الفرص المتاحة لهيكلة استثماراتهم العالمية أو تعزيز تنوعها الجغرافي أو نقلها إلى أسواق جديدة أو توسيع نطاقها أو تخصيص رؤوس الأموال، بينما تتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع هؤلاء العملاء لوضع مسارات واضحة تساعدهم على دخول السوق في الإمارة، وتزويدهم بدعم شامل لتسهيل مختلف مراحل تأسيس الأعمال، والتنسيق مع الشركاء، والوصول إلى الجهات الحكومية المعنية، واستعراض الخيارات الملائمة للإقامة في الإمارة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التواصل مع أصحاب الثروات والملاءة المالية العالية، وروّاد الأعمال، والمكاتب العائلية، والشركات الخاصة والعائلية، والمجموعات الصناعية الراغبة بتطوير هياكل أعمالها على المدى الطويل أو تنويع أنشطتها أو نقل عملياتها إلى أسواق جديدة أو توسيع نطاق حضورها العالمي.

وتساعد الشراكة أيضاً على ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للأنشطة الاستثمارية الإقليمية والعالمية، والذي يتوافق مع نماذج الأعمال والأولويات الاستراتيجية الخاصة بكل عميل.

وتدعم الشراكة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، والمدينة المفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار، كما تعكس الشراكة الثقة العالمية المستمرة بالأسس الاقتصادية القوية لدبي، والمدعومة بحصولها على المركز الأول عالمياً في مجال استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي.

وتبرهن الشراكة كذلك على الثقة العالمية المتواصلة بمرونة دبي واستقرارها وبيئة أعمالها المتصلة بمختلف الأسواق العالمية، وبما يعزز جاذبيتها بوصفها منصة داعمة للنمو المستدام وتحقيق التوسع العالمي على المدى الطويل.

وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن قدرة دبي المستمرة على استقطاب المستثمرين العالميين وروّاد الأعمال والمكاتب العائلية والشركات من مختلف أنحاء العالم تعكس قوة قيادتها، ومرونة اقتصادها، ووضوح رؤيتها على المدى الطويل، وفي الوقت الذي يتزايد فيه بحث المستثمرين والشركات عن وجهات تتميّز بالاستقرار والارتباط القوي بالأسواق العالمية، تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة مفضّلة للأعمال والاستثمار.

وأضاف سعادته أن الشراكة مع دويتشه بنك تعزّز القدرة على التواصل مع أبرز المستثمرين في الأسواق الدولية، وتحويل الاهتمام الاستثماري إلى فرص ومشاريع واقعية، ومن خلال الجمع بين قدرات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في التمكين والتيسير، وشبكة عملاء دويتشه بنك العالمية، نقوم بتوفير مسارات أكثر وضوحاً وسلاسة للشركات والمستثمرين الراغبين في تأسيس أعمالهم وتوسيعها انطلاقاً من دبي، وفي ظل استمرار التحوّلات في المشهد الاقتصادي العالمي، نواصل التركيز على دعم النمو المستدام وتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار، تماشيا مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سلمان مهدي، نائب رئيس مجلس الإدارة العالمي للخدمات المصرفية الخاصة في دويتشه بنك: في دويتشه بنك، نعمل من خلال نهجنا كمصرف شامل لعملائنا على تلبية مختلف احتياجاتهم، مستفيدين من شبكتنا العالمية وعلاقاتنا الوثيقة معهم، إلى جانب قدراتنا المتكاملة في إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار، وعلى المدى الطويل، نطمح لأن نكون البنك الأوروبي الرائد، وأن نرسّخ دورنا كشريك موثوق يربط عملاءنا بالفرص عبر الأسواق العالمية، وتعكس هذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي التزامنا العميق بدعم طموحات عملائنا، كما تعزّز دورنا في الربط بين أوروبا ومراكز الأعمال العالمية الحيوية مثل دبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار والنمو والتوسع الدولي.

وفي إطار هذا التعاون، يعتزم دويتشه بنك استضافة منتدى الثروات والمكاتب العائلية Wealth and Family Office Forum في دبي ليكون بمنزلة منصة مثالية للتواصل والتفاعل مع المستثمرين، إلى جانب استضافة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن الجولات الترويجية والمؤتمرات والندوات الحوارية والجلسات الخاصة بالعملاء التي ينظمها حول العالم.

وتعتزم الدائرة دعم وفود عملاء دويتشه بنك القادمين إلى دبي من خلال تنظيم برامج متخصصة تجمع بين اللقاءات التي تتمحور حول الأعمال والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارة.

وتواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار وإدارة الثروات وريادة الأعمال والشركات العالمية، فيما تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة جهودها لفتح المزيد من قنوات التواصل العالمي، لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة مرتبطة بالأسواق العالمية، ومفضلة للاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل من خلال عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة على مستوى العالم.