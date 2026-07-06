هوليك يعزز حظوظه في “السباق إلى دبي للجولف”.. وتشاكارا يتوج بلقب “السلسلة الأوروبية”

ميونيخ في 6 يوليو / وام / توج الإسباني يوجينيو لوبيز تشاكارا بلقب “السلسلة الأوروبية” ضمن منافسات “السباق إلى دبي” في جولة “دي بي ورلد” للجولف، فيما انضم الجنوب أفريقي مايكل هوليك إلى قائمة الفائزين هذا الموسم بعدما أحرز أول ألقابه في الجولة، مع تصاعد المنافسة على بطاقات التأهل إلى نهائيات الموسم المقررة في دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل.

وجاء تتويج تشاكارا باللقب الشرفي في ختام بطولة بي إم دبليو ألمانيا المفتوحة، بعدما جمع 1328 نقطة في بطولات السلسلة الأوروبية، مستفيداً من تتويجه بلقبي إيطاليا المفتوحة وكي إل إم هولندا المفتوحة، متقدماً على الياباني كوتا كانيكو صاحب المركز الثاني برصيد 831 نقطة، رغم خروجه المبكر من البطولة الألمانية عقب الجولتين الأوليين.

ونال تشاكارا جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار أمريكي، إلى جانب ضمان المشاركة في جميع بطولات سلسلة “باك 9”، التي تضم آخر 9 بطولات في الموسم قبل انطلاق التصفيات الختامية.

وقال تشاكارا إن الفوز بلقب السلسلة يمثل أحد الأهداف التي وضعها منذ بداية الموسم، معرباً عن اعتزازه بتحقيق هذا الإنجاز.

وفي المقابل، شهدت بطولة بي إم دبليو ألمانيا المفتوحة، التي اختتمت أمس في مدينة ميونخ، تتويج الجنوب أفريقي مايكل هوليك بأول ألقابه في مسيرته بجولة “دي بي ورلد”، بعدما أنهى المنافسات بمجموع 18 ضربة تحت المعدل، واختتم جولته الأخيرة بضربة “إيجل”، ليحصد 585 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس والعشرين في التصنيف العالمي لـ"السباق إلى دبي" الصادر اليوم، برصيد 947 نقطة.

ومثلت البطولة الجولة الخامسة والعشرين في روزنامة الموسم، الذي يشمل 42 بطولة تقام في 25 دولة تحت شعار “السباق إلى دبي”.

وتنطلق هذا الأسبوع منافسات “السلسلة الختامية” لجولة “دي بي ورلد”، وفي مقدمتها بطولتا جينيسيس اسكتلندا المفتوحة وإيسكو في الولايات المتحدة، قبل إسدال الستار على الموسم في دولة الإمارات.

وتقام التصفيات الختامية بانطلاق بطولة أبوظبي على ملعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب “السباق إلى دبي”، على أن يتأهل أفضل 50 لاعباً بعدها إلى بطولة جولة “دي بي ورلد” في نادي عقارات جميرا للجولف، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.