40 سباقاً وبطولة في أجندة "دبي البحري" للموسم الجديد

دبي في 6 يوليو/ وام / أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتماد أجندة الموسم الرياضي 2026-2027، التي تضم 40 سباقاً وبطولة وفعالية تقام خلال الفترة من سبتمبر 2026 إلى أبريل 2027، وتشمل مختلف الرياضات البحرية التراثية والحديثة داخل دولة الإمارات وخارجها.

ويأتي البرنامج في إطار مواصلة النادي دوره في تنظيم أبرز الأحداث البحرية على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للرياضات البحرية.

ويفتتح النادي موسمه الجديد في سبتمبر المقبل بإقامة سباق "الشندغة" للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، فيما تتضمن الأجندة سباقات القوارب الشراعية التراثية، وبطولات الإمارات للشراع الحديث، وسباقات التجديف المحلية، والدراجات المائية، وصيد الأسماك، والألواح الطائرة، وقوارب الكاياك، إلى جانب استضافة والمشاركة في جولات من بطولتي العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة و"إكس كات".

ويشهد الموسم إقامة نسختين من سباق القفال التاريخي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، حيث تستضيف دبي في أكتوبر المقبل النسخة الخامسة والثلاثين المؤجلة من الموسم الماضي، على أن تقام النسخة السادسة والثلاثون في أبريل 2027.

وأكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن البرنامج يعكس رؤية النادي في تقديم موسم رياضي متكامل يجمع بين الحفاظ على التراث البحري الإماراتي وتعزيز حضور الرياضات البحرية الحديثة، بما يواكب المكانة العالمية التي رسختها دبي في استضافة وتنظيم كبريات البطولات البحرية.

وقال إن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين أسهم في ترسيخ ريادة دبي كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لاستضافة وتنظيم فعاليات الرياضات البحرية.

وأضاف أن النادي يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة لمواصلة النجاحات التنظيمية والفنية، من خلال تقديم روزنامة متنوعة تلبي تطلعات مختلف فئات الرياضيين والهواة، مع التركيز على تطوير الكوادر الوطنية، والحفاظ على الموروث البحري، وتعزيز حضور الإمارات في المحافل الدولية عبر استضافة أبرز البطولات العالمية.