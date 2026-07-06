5 لاعبين يتصدرون "الفئة المفتوحة" في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

دبي في 6 يوليو/ وام / تصدر خمسة لاعبين ترتيب الفئة المفتوحة بالعلامة الكاملة، برصيد ثلاث نقاط من 3 جولات، في بطولة الإمارات الفردية المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 أعوام، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بنادي دبي للشطرنج والثقافة.

وجاءت الصدارة لكل من أحمد فريد من نادي دبي، ورباعي نادي الشارقة عبدالرحمن الطاهر، وحمد عصام، وسافين سفر الله خان، وراشد حسين الحمادي، كما شهدت الجولة الثالثة خسارة مفاجئة في الفئة المفتوحة، للمصنفين الأول والثاني، بفوز أحمد فريد على عمران الحوسني، من نادي أبوظبي "المصنف الأول"، وتفوق حمد عصام، لاعب نادي الشارقة، على عمار السدراني، لاعب نادي الفجيرة "المصنف الثاني".

وانفردت آمنة صقر المري، لاعبة نادي دبي، وروضة السركال، من نادي أبوظبي بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة في فئة السيدات برصيد ثلاث نقاط، وشهدت فئة تحت 8 أعوام تقاسم 4 لاعبين صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، وهم سيف أحمد العلي، ومنصور المرزوقي، ومطر المنصوري، ومايد علي بامطرف، بينما تصدرت منافسات الإناث ثلاث لاعبات برصيد ثلاث نقاط، هن الريم عيسى، وفاطمة سعيد الشحي، وأروى أحمد.

وتساوى 6 لاعبين في الصدارة بالعلامة الكاملة، لفئة تحت 10 أعوام، هم حمد زايد، وسالم أحمد، وعبدالرحمن صالح العلي، ومحمد المعيني، وسيف علي محفوظ، وعبدالله خليفة الرميثي، بينما تصدرت منافسات الإناث جوليزادة أسينا، وحفصة عيسى، وشوق محمد الشحي، بالعلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى.

حضر فعاليات البطولة سعادة الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس الاتحاد، بجانب عدد من مسؤولي الاتحاد والأندية، وافتتح منافسات الجولة أحمد محمد النعيمي، رئيس لجنة المسابقات.