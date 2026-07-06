"دبي لصناعات الطيران" و"نيوبرغر" تطلقان كيانا جديدا لتأجير الطائرات

دبي في 6 يوليو/ وام / أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة"، و"نيوبرغر للتمويل المتخصص" اليوم عن توقيع اتفاقية لإطلاق موستانغ لصناعات الطيران "موستانغ"، وهي منصة استثمارية مشتركة جديدة لتأجير الطائرات.

وبحسب البيان الصحفي الصادر اليوم، سوف تتيح "موستانغ" لكلٍ من "دبي لصناعات الطيران" والصناديق التي تديرها "نيوبرغر للتمويل المتخصص" الاستحواذ على أسطول متنوع من الطائرات ودعم احتياجات شركات الطيران حول العالم، كما ستعمل على ضخ رؤوس الأموال بشكل منتظم على المدى الطويل لبناء "موستانغ" ككيان يتمتع بحجم وحضور كبيرين.

ويتماشى سجل "دبي لصناعات الطيران" الممتد لأربعة عقود في مجال تأجير الطائرات والإدارة المنضبطة للأصول بشكل وثيق مع تركيز "نيوبرغر للتمويل المتخصص" على الاستثمارات القائمة على الأصول التي تسعى إلى توفير الحماية من الخسائر، والتدفقات النقدية المستدامة، والخصائص الاستثمارية قصيرة الأجل.

وتستهدف "موستانغ" استثمار ما يقارب 6 مليارات دولار في أصول الطائرات على المدى المتوسط عبر كيانات استثمارية متعددة.

وتعدّ دبي لصناعات الطيران، التي تتخذ من دبي مقراً لها، شركة رائدة في إدارة أصول الطائرات وتقدم خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد عن 80 دولة عبر ستة مكاتب في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل.

ويضم أسطول الشركة 700 طائرة تقريباً، بما في ذلك أكثر من 100 طائرة ضمن أصولها المدارة، بقيمة تبلغ 25 مليار دولار حتى 31 مارس 2026.

ومن خلال منصة خدمات مستثمري الطائرات، تعمل دبي لصناعات الطيران كمزود خدمات في 17 اتفاقية إدارة وخدمات لصالح مستثمرين مؤسسيين وماليين، من بينها 7 صفقات مهيكلة لمحافظ طائرات.

بينما تعتبر "نيوبرغر للتمويل المتخصص" ذراع التمويل القائم على الأصول لنيوبرغر، وهي شركة مستقلة ومملوكة لموظفيها في مجال إدارة الاستثمارات الخاصة، وتدير محافظ أسهم ودخل ثابت وملكية خاصة وعقارات وصناديق تحوط بقيمة 567 مليار دولار لمؤسسات ومستشارين وأفراد حول العالم.

وتدير "نيوبرغر للتمويل المتخصص" أكثر من 5 مليارات دولار عبر محفظتها الاستثمارية التي تضم أكثر من 50 شركة وعبر أدوات استثمارية متنوعة منذ بدء الاستراتيجية في عام 2018.

واستثمرت بشكل تراكمي أكثر من 16 مليار دولار من خلال 80 شريكاً عالمياً، بدءاً من البنوك التجارية وصولاً إلى شركات التكنولوجيا المالية، عبر آلاف القروض الأساسية.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إننا ومن خلال تعاوننا معه عبر نيوبرغر سنتمكن من توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز عروضنا المقدمة لعملائنا من شركات الطيران حول العالم، إلى جانب دعم طموحاتنا في مواصلة تطوير وتنمية منصة خدمات مستثمري الطائرات، كما نتطلع إلى توظيف مكانتنا الريادية وخبراتنا المتخصصة في القطاع لاستكشاف فرص استثمارية واعدة لصالح نيوبرغر والصناديق التي تديرها.

وقال شون هينزي، المدير الإداري لدى نيوبرغر للتمويل المتخصص، إن إطلاق موستانغ بالشراكة مع دبي لصناعات الطيران يشكّل فرصة مميزة لتعزيز تعاوننا وتوسيع هذه الشراكة بما يسهم في تأسيس منصة قوية ومستدامة ضمن أعمال التمويل القائم على الأصول لدى نيوبرغر، ونتطلع إلى الجمع بين خبرات دبي لصناعات الطيران عالمية المستوى في إدارة الطائرات مع قدراتنا في توفير رؤوس أموال مرنة وحلول هيكلية متقدمة، بهدف بناء منصة تأجير طويلة الأمد قادرة على تلبية احتياجات شركات الطيران حول العالم.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت اليوم "موستانغ" عن توقيع اتفاقية مع "غولدمان ساكس" و"ميزوهو" و"بي إن بي باريبا" و"إم يو إف جي" و"سوسيتيه جنرال" و"ترويست" لتوفير تمويل مضمون لدعم نمو المنصة الاستثمارية المشتركة الجديدة.