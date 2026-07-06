لجنة "عطلتنا غير" بنادي خورفكان تستكمل استعداداتها النهائية لانطلاق صيف الشارقة الرياضي

خورفكان في 6 يوليو/ وام / استعرضت اللجنة المنظمة لبرنامج صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير" الخطة التنفيذية وآليات سير العمل والتجهيزات والاستعدادات النهائية، لمختلف الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية، بما يضمن انطلاقة متميزة للبرنامج وفق أعلى معايير الجودة، وذلك ضمن برنامج صيف الشارقة الرياضي الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي على مستوى أندية الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الختامي بنادي خورفكان، برئاسة أحمد حسن النقبي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة حيث، اعتمدت البرامج والورش والرحلات، إلى جانب مراجعة توزيع المهام بين فرق العمل، والتأكد من جاهزية المرافق الرياضية، وخطط الأمن والسلامة، وآليات استقبال المشاركين، وتنظيم إجراءات الحضور والانصراف، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة وآمنة للمشاركين وأولياء الأمور.

وناقشت اللجنة جاهزية المنصة الإلكترونية الذكية الخاصة بالبرنامج، والتي تمثل إحدى المبادرات النوعية لهذا العام، حيث تتيح لأولياء الأمور متابعة حضور وانصراف أبنائهم بشكل مباشر، والاطلاع على البرنامج اليومي والأنشطة والفعاليات، والتسجيل الإلكتروني في الورش والبرامج، إضافة إلى إمكانية إرسال الملاحظات والاقتراحات، والاستفادة من برامج التحفيز والمكافآت، ومتابعة مبادرات رعاية الموهوبين، بما يعزز جودة الخدمات وسهولة التواصل بين إدارة البرنامج وأولياء الأمور.

وأكدت اللجنة أن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي تماشياً مع توجهات مجلس الشارقة الرياضي في دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية، وتسخير التقنيات الحديثة للارتقاء بتجربة المستفيدين، وتوفير بيئة تفاعلية متكاملة تسهم في رفع كفاءة العمل، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمشاركين وأسرهم.

من جانبه، أكد أحمد حسن النقبي، رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج، أن جميع اللجان أنهت استعداداتها وفق الخطة المعتمدة، مشيراً إلى أن فريق العمل يعمل بروح واحدة لضمان تقديم نسخة استثنائية من البرنامج، تجمع بين الفائدة والمتعة، وتوفر بيئة آمنة ومحفزة تسهم في استثمار أوقات فراغ النشء والشباب خلال الإجازة الصيفية، وذلك انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة المحافظة على النشء وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم في بيئة تربوية آمنة ومحفزة.

وأضاف أن البرنامج هذا العام سيقدم حزمة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والتوعوية، إلى جانب المبادرات الإبداعية والورش التخصصية، بما يحقق أهداف مجلس الشارقة الرياضي ونادي خورفكان في تنمية مهارات المشاركين، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز قيم الابتكار والعمل الجماعي، في تجربة صيفية متكاملة تواكب أفضل الممارسات التنظيمية.