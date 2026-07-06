مجلس التعاون الخليجي يوقع مذكرة تفاهم مع إيطاليا لتوسيع الشراكة والتنسيق المشترك

روما في 6 يوليو/ وام / وقع معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في روما مذكرة تفاهم مع أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين، لتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الحوار السياسي وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك.

قال البديوي، خلال مراسم التوقيع إن العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيطاليا تشهد تطوراً متواصلاً على مختلف الأصعدة، في ظل ما يجمعهم من علاقات وثيقة ومصالح مشتركة، مؤكداً حرص الجانبين على الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية.

وأعرب الجانبان خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم عن تطلعهما بأن تسهم هذه الاتفاقية في فتح آفاق جديدة للتعاون، وتعزيز التواصل والتنسيق بين الجانبين، بما يخدم تطلعاتهما المشتركة نحو مزيد من التعاون والازدهار.