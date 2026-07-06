مسافرو طيران الإمارات يستهلكون 64 مليون قطعة شوكولاتة خلال عام واحد

دبي في 6 يوليو/ وام / كشفت طيران الإمارات، اليوم أن مسافريها استهلكوا أكثر من 64 مليون قطعة شوكولاته خلال عام واحد، بزيادة قدرها 4 ملايين قطعة شوكولاته أو ما يعادل 6.6% عن العام السابق.

وقالت الناقلة، التي احتفت باليوم العالمي للشوكولاته، في بيان صحفي اليوم أنها تقوم في كل عام بتحميل ما يقارب 750,000 كيلوغرام من الشوكولاته الواردة من نخبة من أبرز المنتجين العالميين على متن طائراتها، كما تستخدم "الإمارات لتموين الرحلات" حوالي 260,000 كيلوغرام من الشوكولاته لإعداد حلويات محضرة يدوياً للمسافرين.

ويشارك في تطوير حلويات الشوكولاته في "الإمارات لتموين الرحلات" فريق ضخم مكون من 250 طاهياً متخصصاً في الحلويات والمخبوزات، يتولون إعداد ما يقارب 16,000 قطعة حلوى شوكولاته يومياً.