اتحاد المبدعين العرب يستعرض إنجازاته الرقمية ودعم المرأة في مؤتمر الأمم المتحدة WSIS بجنيف

جنيف في 6 يوليو/ وام / شارك اتحاد المبدعين العرب، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، في أعمال المؤتمر العالمي لمجتمع المعلومات "WSIS"، الذي تستضيفه الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" في جنيف حتى 10 يوليو الحالي، وذلك بدعوة من الأمم المتحدة لعرض مبادراته في مجالي التحول الرقمي وتمكين المرأة والفتيات.

وقال الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب، إن الاتحاد شارك في جلسة "المرأة والفتيات صانعات التغيير الرقمي" بوفد ضم الدكتور عادل المرزوقي ، والدكتور عادل المسيري، والدكتورة نرمين سليم، الأمين العام للاتحاد ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة.

وأضاف أن الدكتورة نرمين سليم استعرضت خلال الجلسة مبادرات الاتحاد في التحول الرقمي، مؤكدة أهمية تمكين النساء والفتيات بالمعرفة والمهارات الرقمية ليصبحن شريكات في صناعة القرار، كما عرضت منصة tellectual Property Verification (IPV) لتوثيق وحماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي.

وقدمت توصيات ركزت على تعزيز محو الأمية الرقمية، والتعليم المسؤول للذكاء الاصطناعي، وإدراج السلامة الرقمية في المناهج الدراسية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، ودعم الابتكار والقيادات النسائية، وبناء بيئات رقمية تحمي الإبداع وحقوق الملكية الفكرية من خلال عرضها لمنصة "ipv " التي ابتكرها الاتحاد لحماية الملكية الفكرية في الفضاء الرقمي.

وأكدت في ختام مشاركتها أن تمكين النساء والفتيات يمثل استثمارًا في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ويسهم في إعداد قيادات قادرة على صناعة مستقبل العالم الرقمي.