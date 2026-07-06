"ربع قرن للمسرح وفنون العرض" يحتفي بتخريج منتسبي الدورة الثانية من برنامج "مجال"

الشارقة في 6 يوليو/ وام / بحضور الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين احتفى مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض أحد المراكز التخصصية التابعة للمؤسسة بتخريج 12 من منتسبي الدورة الثانية من برنامج "مجال" للمسرح والتنمية المهنية وذلك خلال حفل أُقيم اليوم في مسرح مركز الطفل بالقرائن بحضور عدد من مديري وموظفي مؤسسة ربع قرن، إلى جانب المهتمين بالمبادرات الثقافية والتنموية.

وشاهد الحضور خلال الحفل فيلماً وثائقياً وثّق رحلة برنامج "مجال" وأبرز محطاته كما استعرض المنتسبون ثلاثة مشاريع مُنجزة رئيسية في مجالات الإستراتيجية والاتصال والبرامج جسدت مخرجات البرنامج إلى جانب تقديم عدة مشاهد تمثيلية مستوحاه من أحد المشاريع المشاركة أبرز قدرتهم على توظيف أدوات البرنامج في إيصال الأفكار بما يؤكد نجاحه في تحويل التعلم إلى تطبيقات عملية تعزز مهارات القيادة.

واختُتم الحفل بتوزيع شهادات البرنامج على المنتسبين تقديراً لالتزامهم وتميزهم طوال رحلتهم التدريبية حيث مُنح كل مشارك ثلاث شهادات أكاديمية ومهنية شملت شهادة تدريبية من جامعة غرناطة وشهادة مشاركة من مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض ودبلوم خبير في القيادة المؤثرة من جامعة سالامنكا الأسبانية في أجواء احتفالية عكست ثمار رحلة تطويرية ملهمة.

وأكدت سندس العمودي مدير مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض أن برنامج "مجال" يجسد رؤية المركز في توظيف المسرح كأداة لبناء الإنسان من خلال تجربة تجمع بين الفنون الأدائية والتنمية المهنية وتسهم في تطوير مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي وتعزيز قدرة المشاركين على التعامل مع مختلف المواقف بوعي وثقة.

وقال الدكتور عدنان سلوم خبير الفنون المسرحية في مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض: يأتي ختام "مجال" حاملاً في طياته ملامح التحضّر لدورة جديدة مليئة بالفكر والمضامين التي تجعل من المسرح مدرسةً للأخلاق والحرية كما أراده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ونحن نفتح المزيد من النوافذ في عالم المسرح ليكون أساساً نعتمد عليه في بناء الإنسان.

ويُعد برنامج "مجال" أحد البرامج النوعية التي يقدمها مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض ويجمع بين المسرح والتنمية المهنية في تجربة تدريبية تفاعلية تهدف إلى تطوير الخبرات والتواصل وتعزيز الحضور والثقة بالنفس وتنمية القدرة على التعبير من خلال توظيف فنون الأداء بما يتيح للمشاركين تحويل ما يكتسبونه من معارف إلى تطبيقات عملية في حياتهم المهنية والمجتمعية.