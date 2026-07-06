"تطوير" تطلق برنامج "بالفن نرتقي" لتنمية المهارات الفنية والإبداعية

الشارقة في 6 يوليو/ وام / أطلقت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات برنامج "بالفن نرتقي" الذي يهدف إلى تطوير المهارات الفنية لدى المشاركين وتعزيز قدرتهم على التعبير البصري من خلال تعلم تقنيات الرسم المختلفة في بيئة تعليمية تجمع بين الإبداع والتطبيق العملي بما يسهم في تنمية الحس الفني وصقل المواهب.

ويستهدف البرنامج المنتسبين من عمر 18 عامًا فما فوق ويقام خلال الفترة من 11 يوليو حتى 29 أغسطس المقبل حيث يوفر مساحة تعليمية تفاعلية تساعد المنتسبين على تطوير مهاراتهم الفنية واكتشاف أساليب جديدة في التعبير الإبداعي ضمن بيئة محفزة على التعلم والتجربة.

ويقدم البرنامج تجربة تدريبية متخصصة ترتكز على تنمية المهارات الأساسية في الرسم من خلال التعرف إلى تقنيات الرسم بالفحم والباستيل الناعم والألوان المائية إلى جانب إكساب المنتسبين أساسيات التكوين الفني وفهم الضوء والظل والعلاقات اللونية وكيفية توظيف هذه العناصر لإنتاج أعمال فنية متوازنة تعكس رؤيتهم وإبداعهم.

كما يتيح البرنامج للمنتسبين فرصة تطوير مهارات الملاحظة والتحليل البصري وتحويل المشاهد والعناصر المحيطة إلى أعمال فنية تعبر عن أفكارهم بأساليب متنوعة مع التركيز على التطبيق العملي والممارسة المستمرة بما يعزز ثقتهم في استخدام الخامات الفنية المختلفة ويمنحهم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانب المعرفي والتطبيقي.