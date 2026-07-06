اتحاد السلة ينظم معسكر النخبة الصيفي بمشاركة 26 لاعباً في خورفكان

الشارقة في 6 يوليو/ وام / ينظم اتحاد الإمارات لكرة السلة معسكر النخبة الصيفي للاعبي المراحل السنية في نادي خورفكان الرياضي الثقافي، ضمن خططه الرامية إلى تطوير المواهب الوطنية وبناء قاعدة مستدامة للمنتخبات الوطنية.

ويستمر المعسكر، حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة 26 لاعباً من مواليد 2010 و2011 و2012، حيث شهد انطلاقته حضور سعادة عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، الذي اطلع على سير البرنامج التدريبي، فيما سجل المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم حضوره في المعسكر، دعماً للاعبين والكوادر الفنية المشاركة.

وأعرب الاتحاد عن تقديره لمجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، مشيداً بتعاونه في استضافة المعسكر وتوفير المرافق والإمكانات اللازمة، بما يعزز الشراكة بين الاتحاد والأندية الوطنية في دعم مسيرة اللعبة.

ويقود البرنامج الفني للمعسكر الدكتور منير بن سليمان، المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة السلة، بمساعدة المدرب سالم عتيق، فيما يشهد المعسكر للمرة الأولى تطبيق برنامج "المعايشة" للمدربين المواطنين، بمشاركة 6 مدربين هم طلال مصبح، ومطر السويدي، وسلطان السويدي، وسعيد ناصر الزعابي، وحسين عبدالحميد الحوسني، ونواف راشد، بهدف إكسابهم الخبرات الميدانية وتطوير قدراتهم التدريبية من خلال العمل مع المنتخبات الوطنية.

ويشرف على المعسكر إدارياً راشد النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، إلى جانب أحمد مبارك، مدير المنتخب الأول، والإداري سيف السويدي، بما يضمن تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير التنظيمية.

ويهدف المعسكر إلى تطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبي النخبة، وتأهيل الكوادر التدريبية الوطنية، بما يدعم استعدادات المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة.