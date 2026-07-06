"الفايضة" تتصدر شوط "الحقايق" بمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 6 يوليو/ وام / تواصلت اليوم منافسات اليوم الرابع من السباق التمهيدي الأول ضمن النسخة الثانية من مهرجان "العين 2026"، لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، لسن الحقايق على مدار 15 شوطاً لمسافة 3 كلم، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من داخل الدولة ودول مجلس التعاون.

وتصدرت "الفايضة" لنايل راشد بن سيف الشامسي الشوط الأول، مسجلة 4:34:15 دقيقة، كما حصد "زاعور"، للمالك نفسه لقب الشوط الثاني بزمن قدره 4:30:16 دقيقة، "أفضل توقيت".

وفاز "الذاير"، لحمد علي بن حمد الوهيبي بلقب الشوط الثالث مسجلا 4:37:53 دقيقة، و"الماهر"، لحميد سالم بن محمد ساعد الدرعي بالشوط الرابع بزمن قدره 4:34:23 دقيقة، وحققت "جباره"، لمحمد سالم بن مكتوم الجنيبي، لقب الشوط الخامس ب 4:35:26 دقيقة، و"راهيه"، لسيف راشد بن فالح سيف الشامسي لقب الشوط السادس بزمن قدره 4:34:06 دقيقة.

وشهد الشوط السابع، فوز "هايب"، لمحمد غريب بن راشد مصبح الكتبي، مسجلا 4:33:27 دقيقة، وأحرزت "شامه" لسلطان علي بن سلطان سالم الكتبي لقب الشوط الثامن ب 4:35:78 دقيقة، كما خطفت "مودة"، لمحمد سالمين بن مبارك العامري، لقب الشوط التاسع بزمن قدره 4:32:71 دقيقة، بينما فاز "كفو" لراشد فريش بن مسعود علي الهاشمي بلقب الشوط العاشر مسجلا 4:36:33 دقيقة.

وتوّج "منيار"، لسلطان علي بن سلطان سالم الكتبي، بلقب الشوط الحادي عشر، بزمن قدره 4:39:01 دقيقة، بينما حصدت "القودا"، لسعيد محمد بن سعيد عبود الحارثي لقب الشوط الثاني عشر بزمن قدره 4:38:88 دقيقة.

وفاز "المجرد" لحمدان سعيد بن مطر مصبح الكتبي بلقب الشوط الثالث عشر مسجلاً 4:33:01 دقيقة، و"شواهين"، لسعيد علي بن محمد سعيد النعيمي بالشوط الرابع عشر، مسجلا 4:36:24 دقيقة، بينما كان لقب الشوط الخامس عشر الختامي من نصيب "ثمين"، لسلطان مبارك بن سعيد الشامسي ب 4:36:79 دقيقة.