الفريق ضاحي خلفان يؤكد دور المبادرات المجتمعية في تنمية مهارات الشباب

دبي في 6 يوليو/ وام / أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أهمية تبني ودعم المبادرات المجتمعية، لما لها من تأثير كبير وإيجابي على الشباب، والمحافظة عليهم من خلال شغل أوقات فراغهم بما ينفعهم ويبعدهم عن شبح الانحراف، إضافة إلى أنها تكسبهم مهارات هم بحاجة إليها في حياتهم العملية، وتعلمهم كيفية الاعتماد على أنفسهم.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه البرنامج الصيفي “مهندس السفينة” الذي يُقام في منطقة الخوانيج الثانية ضمن مبادرة “كلنا ربان”، التي أطلقها غانم المهيري، وتستهدف طلبة المدارس من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، بهدف تدريبهم على المهارات العملية الأساسية في مجالات الصيانة والأعمال اليدوية، بما يعزز لديهم مفهوم الاعتماد على النفس ويمنحهم شعوراً بفرحة الإنجاز، وذلك ضمن برنامج يمتد لمدة أسبوعين.

واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان، خلال جولة في الورش التدريبية التي يضمها البرنامج، على آلية تدريب الطلبة على اكتساب مهارات صيانة الأجهزة الكهربائية، والسباكة الصحية، والنجارة، وغيرها من المهارات المنزلية الأساسية، حيث استمع إلى شرح قدمه غانم المهيري حول البرامج التدريبية التي تعتمد على التطبيق العملي لصقل مهارات المشاركين.

وبرنامج “كلنا ربان” مبادرة مجتمعية ومهنية تستهدف الطلبة من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وتهدف إلى غرس شغف العمل اليدوي وروح الإبداع عبر تدريبهم على مهارات الصيانة المنزلية الأساسية، وتعزيز مفاهيم الاعتماد على النفس، وتقدير قيمة العمل اليدوي، واستثمار أوقات الفراغ بمهارات مفيدة تعود بالنفع على أبناء الوطن، وبما يعزز مفهوم الاعتماد على النفس لديهم ويمنحهم شعوراً بفرحة الإنجاز.