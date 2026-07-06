الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يسجل 41 % نمواً في القوة الشرائية

الشارقة في 6 يوليو/ وام / احتفى مركز إكسبو الشارقة بالإنجازات التي حققتها النسخة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات وترسيخ مكانته كأحد أهم الأحداث العالمية المتخصصة في قطاع المجوهرات وداعماً رئيسياً لحركة التجارة والاستثمار ومنصة تجمع الإبداع والابتكار والأعمال تحت سقف واحد بما يعزز مكانة الشارقة على خريطة صناعة المعارض الدولية ويواكب رؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

حضر الحفل سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة ومدراء الإدارات والأقسام وموظفي المركز.

وكانت النسخة الـ57 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات استقطبت أكثر من 96 ألف زائر من 78 دولة محققاً نمواً بنسبة 6% مقارنة بالدورة السابقة فيما استقطب أكثر من 700 من كبار المشترين والمتخصصين في تجارة المجوهرات من 15 دولة بما يعزز مكانته كإحدى أهم منصات الأعمال المتخصصة في قطاع المجوهرات على مستوى المنطقة.

ولم يقتصر النجاح على حجم المشاركة الدولية بل امتد إلى النتائج التجارية حيث سجل المعرض نمواً بنسبة 41% في القوة الشرائية مقارنة بالدورة السابقة في مؤشر يعكس استمرار الثقة بأسواق دولة الإمارات ويؤكد المكانة التي باتت تحتلها الشارقة كوجهة رئيسية لتجارة التجزئة الفاخرة واستقطاب الاستثمارات والعلامات التجارية العالمية.

وشهدت الدورة الحالية مجموعة من المحطات الاستثنائية التي عكست روح الابتكار والإبداع في صناعة المجوهرات أبرزها عرض أغلى فستان ذهبي في العالم والمسجل رسمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية وتجاوزت قيمته خمسة ملايين درهم.

كما شهد المعرض إطلاق "روح الإمارات" أول حجر كريم إماراتي مستخرج محلياً من حجر اليشب الأحمر الطبيعي بمنطقة السيجي في إمارة الفجيرة بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في خطوة تعكس تطور الصناعات الإبداعية الوطنية وتعزز حضور الهوية الإماراتية في قطاع المجوهرات العالمي.

وامتد النجاح ليشمل تجربة الزوار والعارضين، حيث أظهرت نتائج الدراسات المستقلة أن 81% من الزوار منحوا المعرض تقييماً بخمس نجوم فيما بلغ مؤشر رضا العارضين 4.11 مع تأكيد 80% منهم رضاهم عن جودة التنظيم ومستوى الزوار والفرص التجارية التي وفرها المعرض.

وقال سعادة سيف محمد المدفع إن ما حققته هذه الدورة يعكس المكانة المتنامية التي بات يحظى بها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات على الساحة الدولية ويؤكد الثقة المتزايدة التي يوليها مجتمع صناعة المجوهرات العالمي لإمارة الشارقة باعتبارها منصة تجمع أبرز العلامات التجارية والمصنعين والمصممين والمشترين من مختلف أنحاء العالم وتوفر بيئة مثالية لعقد الشراكات، وتعزيز الابتكار، وفتح آفاق جديدة للنمو والأعمال.

وأضاف: تأتي هذه النجاحات ثمرة للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والدعم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي اللذين أرسيا نموذجاً تنموياً متكاملاً جعل من الشارقة مركزاً عالمياً للمعارض المتخصصة ووجهة موثوقة للأعمال والاستثمار مدعومة ببنية تحتية متطورة وبيئة أعمال تنافسية ومنظومة متكاملة تستقطب الفعاليات الدولية الكبرى.

وقال : على مدى أكثر من أربعة عقود لم يعد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات مجرد منصة لعرض أحدث الإبداعات في عالم الذهب والمجوهرات بل أصبح منصة إستراتيجية تجمع الأسواق العالمية وتدعم نمو القطاع وتسهم في تعزيز مكانة الشارقة كإحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة المعارض المتخصصة وهو ما يدفعنا إلى مواصلة تطوير هذا الحدث والارتقاء به إلى آفاق جديدة في الدورات المقبلة.