مكتبات الشارقة تستعرض 100 عام من الخبرة خلال مؤتمر المكتبات الأمريكية بشيكاغو

الشارقة في 6 يوليو/ وام / قدّمت مكتبات الشارقة العامة أمام آلاف من قيادات وممثلي المؤسسات المكتبية والثقافية والمعرفية في مؤتمر جمعية المكتبات الأمريكية بمدينة شيكاغو الأمريكية تجربتها الممتدة لأكثر من 100 عام في جعل المكتبة العامة مساحة يومية للتعلّم والتفاعل المجتمعي والوصول المعرفي لجميع فئات المجتمع.

واستعرضت إيمان بوشليبي مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة في جلسة دولية بعنوان "المكتبات ومعارض الكتب: بناء ثقافة القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال المؤتمر كيف تسهم البرامج والخدمات والشراكات في تعزيز علاقة المجتمع بالكتاب وربط المكتبة باحتياجات القراء من مختلف الفئات.

والقت الضوء على السياق الثقافي الذي تعمل ضمنه المكتبات في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي جعلت المعرفة والكتاب جزءاً من مشروع الإمارة الثقافي والتنموي مشيرة إلى التحولات التي تشهدها عادات القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة مع نمو القراءة الرقمية وتطور الكتاب المسموع.

وقدمت لمحة عن مسيرة المكتبات بوصفها إحدى أقدم المؤسسات المعرفية في الإمارات إذ تأسست عام 1925 واحتفلت بمئويتها عام 2025 وتضم شبكتها اليوم 6 فروع في مختلف مناطق الشارقة وأكثر من 827 ألف كتاب ومرجع مطبوع ونحو 18.9 مليون مادة رقمية بحوالي 40 لغة إلى جانب خدمات مخصصة لأصحاب الإعاقة.

وأوضحت بوشليبي أن الشمولية تشكل جزءاً أساسياً من تصميم خدمات المكتبات من خلال فروع تخدم مناطق مختلفة من الإمارة ومجموعات معرفية متاحة بلغات متعددة لافتة إلى دور الشراكات في توسيع حضور المكتبات خارج فروعها عبر برامج تنظم في المتاحف والمراكز الثقافية والأندية والمواقع المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات ثقافية وأكاديمية ومجتمعية.

وعلى هامش المؤتمر عقدت مديرة مكتبات الشارقة العامة عدداً من الاجتماعات والنقاشات المهنية مع اتحادات وجمعيات مكتبات إلى جانب منظمات وشركات متخصصة في تقديم خدمات وحلول المكتبات وتركزت اللقاءات على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الشراكات المستقبلية في مجالات خدمات المعلومات والوصول الرقمي وتطوير البرامج ودعم الابتكار في قطاع المكتبات.

وتأتي مشاركة مكتبات الشارقة العامة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية المكتبات الأمريكية ضمن حضور الشارقة كأول مشارك بكلمة رئيسية من خارج الولايات المتحدة الأمريكية في الحدث الممتد لأكثر من 150 عاماً.