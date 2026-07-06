شرطة أبوظبي تنظم ثلاث بطولات رياضية خلال صيف أبوظبي الرياضي

أبوظبي في 6 يوليو/ وام / نظّم قطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ثلاث بطولات رياضية ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026، التي تستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، وشملت بطولة الجري للرجال لمسافة 3 كيلومترات، وبطولة المشي للسيدات لمسافة 1500 متر، وبطولة الجري للسيدات لمسافة 1500 متر، بمشاركة واسعة من منتسبي المديريات والإدارات التابعة للقطاع.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، أن تنظيم هذه البطولات يأتي انسجامًا مع رؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة عمل صحية ومحفزة تسهم في الارتقاء بجاهزية المنتسبين البدنية والوظيفية، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في فعاليات صيف أبوظبي الرياضي باعتبارها منصة رياضية ومجتمعية تسهم في ترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتشجع على تبني أسلوب حياة صحي ومستدام، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء والجاهزية في مختلف المهام.

وأوضح العميد محمد حمدان المنظري رئيس اللجنة الرياضية لقطاع الأمن الجنائي، أن اللجنة تحرص على تنظيم بطولات وبرامج رياضية متنوعة على مدار العام، بما يعزز اللياقة البدنية ويرسخ ثقافة الرياضة بين منتسبي القطاع، مؤكدًا أن المشاركة الكبيرة في البطولات تعكس وعي المنتسبين بأهمية الرياضة ودورها في دعم الجاهزية، وتعزيز الأداء المؤسسي، وترسيخ قيم الانضباط والعمل بروح الفريق.