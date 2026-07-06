مجموعة أدنيك تسجِّل مساهمة قياسية تتجاوز 9.2 مليار درهم في الاقتصاد الإماراتي خلال 2025

أبوظبي في 6 يوليو/ وام / حققت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن والمحرك الرئيسي لقطاع الفعاليات وخدمات الضيافة والسياحة بها، نتائج استثنائية وقياسية في عام 2025، مسجلةً أعلى قيمة اقتصادية في تاريخها للمساهمات المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد الدولة، إلى جانب إنجازات بارزة عبر قطاعات أعمالها الست.

وارتفعت القيمة الاقتصادية المضافة للمجموعة لتتجاوز الـ 9.2 مليار درهم، مسجّلة نمواً بنسبة 8% مقارنةً بـ 8.5 مليار درهم في عام 2024، من خلال أنشطتها في قطاعَي سياحة الأعمال والترفيه، كما أسهمت المجموعة في استحداث ما يزيد على 2.17 مليون ليلة فندقية، مما يعكس دورها المتنامي في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم التوجه الإستراتيجي لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مجلس إدارة "مُدن القابضة" إن هذه النتائج الاستثنائية التي حققتها مجموعة أدنيك تعد دليلاً على النجاح المتواصل لإمارة أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، فمن خلال التركيز على الابتكار والتنويع الاقتصادي والبنية التحتية العالمية، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والسياحة والفعاليات العالمية رفيعة المستوى، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في خلق بيئة مواتية لازدهار الصناعات ونمو الفرص.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مُدن القابضة": إنه في عام 2025، حققت مجموعة أدنيك عاماً استثنائياً آخر من النمو، مسجلة أثراً اقتصادياً ملحوظاً في أبوظبي، وبوصفها ركيزة أساسية في منظومة "مٌدن" تضطلع مجموعة "أدنيك" بدور محوري في دعم مسيرة النمو الاقتصادي طويل الأمد وتنويع مصادره في الإمارة، ومن خلال أدائها المتميز في قطاعات الفعاليات والضيافة والسياحة، تواصل "أدنيك" المضي قدما نحو خلق قيمة مضافة عبر العديد من القطاعات، لترسخ بذلك مكانة أبوظبي كوجهة عالمية متميزة للفعاليات.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن العام 2025 شهد تسجيل معدلات نمو قياسية في جميع مؤشرات الأداء لقطاعات الأعمال لتكون الأكبر في تاريخ المجموعة، الأمر الذي يعكس نجاح إستراتيجتنا القائمة على تعزيز المساهمات المباشرة وغير والمباشرة على اقتصاد الدولة، ونقل وتوطين المعرفة المتقدمة، وإقامة الشراكات وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لهذه القطاعات الحيوية في المنطقة، وكحاضنة للابتكار والتطوير، وذلك وفق تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة.

يذكر أن مجموعة أدنيك حصدت 19 جائزة دولية مرموقة في العام 2025، ومن أبرزها جائزة أفضل مركز معارض في العالم لمركز أدنيك أبوظبي، بالإضافة للعديد من الأوسمة والجوائز المتخصصة في قطاع الاستدامة، ليرتفع بذلك مجموع الجوائز الكلي إلى 202 جائزة عالمية في مختلف قطاعات أعمال المجموعة.

واستضافت مراكز مجموعة أدنيك، التي تضم مركز أدنيك أبوظبي، ومركز أدنيك العين، إضافة لمركز إكسل لندن، ومركز تصميم الأعمال، في العام 2025، ما يزيد على 1,149 فعالية بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، فيما استقبلت 6.3 مليون زائر، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام 2024، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المجموعة، ما أدى في دعم أكثر من 70 ألف وظيفة في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات والقطاعات المساندة الأخرى.

واستضاف مركز أدنيك أبوظبي ما يزيد على 77% من مجموع المؤتمرات و19% من مجموع المعارض الجديدة التي تقام للمرة الأولى في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، في مؤشر واضح على تنامي الاهتمام العالمي من قبل منظمي الفعاليات من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مؤتمرات من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وفي عام 2025، استضاف المركز أيضاً أكبر دورة على الإطلاق من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، والتي حطمت الأرقام القياسية السابقة للحضور، بعدما استقطبت 70 ألف زائر في يوم واحد، في إنجاز غير مسبوق لكلٍ من الحدث والمركز على حد سواء.

كما استضاف مركز أدنيك أبوظبي المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والذي عُقد للمرة الأولى بنسخته الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استقطب 10 آلاف مشارك أسهموا في تشكيل الرؤية العالمية لجهود حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي للعشرين عاماً المقبلة.

وفي الوقت نفسه، استكمل مركز "إكسل لندن" مشروع التوسعة البالغ 25,000 متر مربع، ليصبح بذلك أكبر مركز متكامل للمؤتمرات والمعارض في أوروبا.

وقد تزامن افتتاح المساحة الجديدة مع السباق الختامي لموسم بطولة العالم للفورمولا إي التابع للاتحاد الدولي للسيارات.

ويعزز مكانة مركز "إكسل لندن" باعتباره منصة عالمية للفعاليات حيث استضاف معرض سوق السفر العالمي في لندن، الحدث الأكبر للشركات العاملة في مجال السياحة في أوروبا، حيث شهد حضور أكثر من 46,000 شخص متخصص في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم.

ونظمت كابيتال للفعاليات، الذراع المتخصصة بإدارة الفعاليات لمجموعة أدنيك، عدة فعاليات بارزة خلال العام 2025، من بينها النسخة الأكبر في تاريخ معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس"، اللذين استقطبا 206,073 زائراً، بزيادة بلغت 55% عن الدورة السابقة.

كما نظمت لأول مرة الدورة الرابعة من فعالية "اصنع في الإمارات" في مركز أدنيك أبوظبي، والتي شهدت نمواً قياسياً في حجم الحدث بنسبة 300% وزيادة في عدد العارضين بمقدار 16ضعفاً عن الدورة السابقة، كما استضاف مركز أدنيك العين النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية، محققاً رقماً قياسياً باستقبال 116,617 زائراً، مؤكدةً مكانتها كحدثٍ بارزٍ على أجندة فعاليات العين.

أما "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات"، الذراع الخدمية لمجموعة أدنيك، فقد حققت عاماً استثنائياً في العام 2025، إذ دعمت تنظيم 4,621 فعالية ومشروعاً، مع توسع عملياتها الدولية لتشمل خمس دول هي مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وتايلاند.

كما نظمت الشركة النسخة الأولى من تحدي صير بني ياس، أول سباق ثلاثي لمسافات طويلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استقبل أكثر من 3,500 رياضي من 47 جنسية، وأسهم في الترويج لجزيرة صير بني ياس كوجهة سياحية رئيسية في منطقة الظفرة.

كما نظمت "كابيتال 360" أكبر نسخة من أبوظبي للرياضات الصيفية، حيث شارك 220,453 زائراً على مدار فصل الصيف، بزيادة قدرها 98% مقارنة بالنسخة السابقة.

من جهتها، قدمت "كابيتال للضيافة"، الذراع المتخصصة في خدمات الأغذية والمشروبات لدى "مجموعة أدنيك"، نحو 51.6 مليون وجبة في عام 2025 عبر قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والطيران والدفاع والطاقة، بزيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2024، ما يعكس نموها الكبير وتأثيرها المتنامي.

وقدمت الشركة خدماتها إلى 29 مستشفى في مختلف أنحاء دولة الإمارات، و21 شركة طيران عبر مرافقها في المطارات، إضافة إلى قطاعي الدفاع، تؤدي الشركة دوراً رئيسياً كمزود لخدمات التموين في قطاع الطاقة في دولة الإمارات، حيث تدعم عملاء كباراً مثل أدنوك ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

كما قدمت خدماتها لـ 2,303 فعاليات تشمل حفلات الشركات وحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، وحازت بهذا الأداء، على جائزة أفضل شركة ضيافة في الشرق الأوسط في جوائز الطهي العالمية.

وتواصل سياحة 365، الذراع السياحية لمجموعة أدنيك، تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية، حيث استقبلت خلال العام 2025 أكثر من 330 ألف مسافر، مع زيادة عدد متعامليها بنسبة 15%، في خطوة تعكس جهودها المستمرة لدعم نمو السياحة الوافدة إلى الإمارة.

وكجزء جديد من أعمالها، قدّمت "سياحة 365" خدماتها لعدد قياسي من مسافري الاتحاد للطيران الذين توقفوا في أبوظبي، إذ بلغ عددهم 144 ألف مسافر، ما ساهم في زياد السياحة الوافدة إلى أبوظبي.

وواصلت المجموعة تعزيز حضورها العالمي في قطاع السياحة والإعلام خلال العام 2025؛ إذ نجحت سياحة 365 في التوسع إلى تسعة أسواق جديدة تشمل ألمانيا، والمملكة المتحدة، والنمسا، وموريشيوس، والمغرب، وإندونيسيا، والولايات المتحدة، وجمهورية الدومينيكان، واليونان، دعماً لأعمال السياحة الخارجية.

وحققت twofour54 ، الذراع الإعلامية لمجموعة أدنيك، في عام 2025 تقدماً ملموساً في تمكين صناعة المحتوى عالمياً، إذ ساهمت في أكثر من 40 إنتاجاً محلياً وإقليمياً ودولياً، ولعبت دوراً محورياً في استقطاب أفلام هوليوودية ضخمة مثل ديون – الجزء الثالث وفيلم السرعة والغضب من بطولة براد بيت وفيلم عالم البقاء 13Bunker في أبوظبي، مما عزز مكانة الإمارة كوجهة تصوير رائدة.

وحققت "مجموعة أدنيك" تقدماً ملحوظاً على صعيدي نمو الأعمال والاستدامة، وانسجاماً مع خطتها للوصول إلى الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2045، فقد حظيت المجموعة بتقدير وطني كبير لجهودها في هذا المجال، من بينها "وسام التأثير المجتمعي" الفئة الذهبية، الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، و"علامة عام الاستدامة: قول وفعل" في دولة الإمارات لعام الاستدامة، مما يعكس التزام المجموعة الراسخ بالتميز البيئي وريادتها في ممارسات الأعمال بالابتكار والاستدامة.

وتعكس هذه النجاحات التزام مجموعة أدنيك بالاستدامة عبر تبني أحدث التقنيات وإبرام شراكات استراتيجية لتعزيز الكفاءة. يُذكر أن مركز أدنيك أبوظبي أصبح أول مركز فعاليات واسع النطاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، بفضل التعاون مع شركة الإمارات للكهرباء والماء "EWEC".

وتواصل مجموعة أدنيك التزامها بدعم رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتسعى من خلال استكشاف فرص جديدة في قطاعاتها الرئيسية، إلى تعزيز ريادتها العالمية في سياحة الأعمال والفعاليات والضيافة، بما يحقق قيمة طويلة الأجل لدولة الإمارات وشعبها.