هيئة دبي الرقمية تحصل على اعتماد خمس نجوم في المرونة المؤسسية من منظمة أوروبية

دبي في 6 يوليو/ وام / حصلت هيئة دبي الرقمية على اعتماد دولي جديد بعد أن صنّفتها المنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة بمستوى خمس نجوم في المرونة المؤسسية وأربع نجوم في الرشاقة المؤسسية لتصبح أول جهة حكومية متخصصة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة تنال هذا التصنيف في المرونة المؤسسية بما يعكس مستوى متقدماً من النضج المؤسسي والجاهزية للتعامل مع المتغيرات وتعزيز استدامة الأداء الحكومي.

وجاء الاعتماد عقب عملية تقييم شاملة شملت القيادة والحوكمة والثقافة المؤسسية واستمرارية الأعمال والقدرة على الاستجابة للمتغيرات إلى جانب الرشاقة في اتخاذ القرار وتنفيذ المبادرات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد معالي حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية أن هذا الإنجاز يعكس نجاح نهج دبي في بناء حكومة مرنة وقادرة على مواصلة التقدم في مختلف الظروف والمتغيرات، مشيراً إلى أن المرونة المؤسسية أصبحت ضرورة إستراتيجية في ظل التسارع الكبير في التحولات التقنية والاقتصادية والجيوسياسية لما لها من دور في تعزيز الاقتصاد الرقمي وترسيخ ثقة المجتمع.

وأضاف أن هذا الاعتماد يجسد رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الجاهزية والاستباقية والابتكار ركائز أساسية للعمل الحكومي كما يعكس تكامل جهود فرق العمل والشركاء في بناء منظومة رقمية مترابطة وقادرة على مواكبة المستقبل، مؤكداً مواصلة الاستثمار في تطوير بنية رقمية حكومية تستفيد من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية تتمحور حول الإنسان وتعزز ريادة دبي في التحول الرقمي.

وقال هنك فان توليرت المدير العام للمنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة إن التصنيف يعكس مستوى عالياً من النضج المؤسسي والقدرة على التكيف والابتكار واستشراف المستقبل، مؤكداً أن تجربة دبي الرقمية قدمت نموذجاً ناجحاً في تحويل مفاهيم المرونة والرشاقة إلى ممارسات مؤسسية قابلة للتطبيق والقياس وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات.

وتسلّم سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية شهادتي الاعتراف الدولي نيابة عن معالي حمد عبيد المنصوري خلال مراسم التكريم التي أقيمت بهذه المناسبة.