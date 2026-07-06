شراكة بين "كامبريدج للصحة" وجامعة ميدلسكس دبي لتعزيز الابتكار وتطوير الكفاءات

دبي في 6 يوليو/ وام / أعلنت مجموعة كامبريدج للصحة التابعة لشركة أمانات القابضة توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ميدلسكس دبي لإطلاق شراكة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعليم والبحث والابتكار في قطاع الرعاية الصحية بما يدعم تطوير الكفاءات وتحسين جودة الحياة في دولة الإمارات والمنطقة ويعزز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار الصحي والتعليم المتخصص.

وتجمع الشراكة بين الخبرة السريرية لمجموعة كامبريدج للصحة والتميز الأكاديمي لجامعة ميدلسكس دبي بهدف تطوير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتسارعة لأنظمة الرعاية الصحية من خلال التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات الوطنية والمهنية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال مراسم أقيمت في جامعة ميدلسكس دبي بحضور عدد من كبار المسؤولين يتقدمهم الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة كامبريدج للصحة.

وتتضمن الشراكة التعاون في خمسة محاور تشمل دعم الأبحاث المتعلقة بالرعاية طويلة الأمد ورعاية ما بعد الحالات الحادة وإعادة التأهيل واقتصادات الصحة والرعاية المتكاملة إلى جانب تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وإعداد منشورات علمية وتنظيم مؤتمرات وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.

كما تركز الشراكة على توظيف التقنيات الحديثة في القطاع الصحي عبر تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والمراقبة الصحية عن بعد بما يسهم في تحسين نتائج المرضى ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية.

وستعمل المبادرة على إعداد الكفاءات الصحية المستقبلية من خلال برامج التدريب العملي والتوظيف للخريجين والبحث التطبيقي والتعليم التنفيذي إلى جانب توسيع برامج التطوير المهني المستمر وإطلاق شهادات تخصصية تلبي احتياجات القطاع.

وتشمل مذكرة التفاهم تأسيس مراكز تميز في مجالات الرعاية طويلة الأمد ورعاية ما بعد الحالات الحادة وإعادة التأهيل والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والرعاية المنزلية التنبؤية ورعاية الخرف والشيخوخة الصحية بما يعزز الابتكار ويرتقي بجودة الخدمات الصحية.

وقال البروفيسور سيدوين فرنانديز المدير والرئيس التنفيذي الأكاديمي لجامعة ميدلسكس دبي إن الشراكة تعكس التزام الجامعة بالعمل مع رواد القطاع لإيجاد حلول عملية للتحديات الصحية من خلال الجمع بين التميز الأكاديمي والخبرة السريرية وإعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على قيادة مستقبل الرعاية الصحية.

وقال وائل عبدالله الرئيس التنفيذي لمجموعة كامبريدج للصحة إن التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الممارسة الصحية والبحث الأكاديمي ودفع الابتكار في مجالات رعاية ما بعد الحالات الحادة وإعادة التأهيل والصحة الرقمية بما يسهم في تطوير الكفاءات وإنتاج المعرفة وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وأكد الجانبان أن الشراكة تمثل بداية تعاون طويل الأمد يهدف إلى تسريع الابتكار وتطوير الكفاءات والإسهام في بناء أنظمة رعاية صحية أكثر قوة واستدامة بما يدعم مسيرة التطور الصحي في دولة الإمارات والمنطقة.