330 طالبا وطالبة يشاركون في البرنامج الصيفي لنادي الإمارات العلمي لتنمية مهارات المستقبل

دبي في 6 يوليو / وام / انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي 2026 في نادي الإمارات العلمي بمشاركة 330 طالباً وطالبة من أبناء الدولة، مستهدفة استثمار الإجازة الصيفية لتعزيز مهارات المستقبل وإعداد جيل يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة لدعم اقتصاد المعرفة.

وأكد بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، أن البرنامج يجسد حرص النادي على تقديم برامج نوعية تبني القدرات العلمية والشخصية للطلبة وتكتشف مواهبهم، وترسخ ثقافة الابتكار بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات.

من جانبه، أوضح الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، أن البرنامج صُمم كمنصة تعليمية متكاملة تدمج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي في مجالات حيوية كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني، دعماً للتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، مؤكداً أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في ريادة الدولة.

ويستمر البرنامج حتى الرابع من أغسطس المقبل مقسماً بالتساوي بين الطلاب والطالبات، ويقدم عبر 10 ورش متخصصة تجارب عملية ومشاريع هندسية مبتكرة في مجالات الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد والاستدامة وغيرها، موفرا للمشاركين من مختلف إمارات الدولة بيئة محفزة تنمي مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات بإشراف نخبة من المختصين.