"أدنوك للتوزيع" تُبرم اتفاقية نهائية للاستحواذ على "شل داونستريم جنوب أفريقيا"

أبوظبي في 7 يوليو/ وام/ أعلنت "أدنوك للتوزيع"، اليوم، عن إبرام اتفاقية نهائية مع شركة "شل ساوث أفريكا هولدينغ" للاستحواذ على كامل رأس مال شركة "شل داونستريم جنوب أفريقيا"، ويُشار إلى هذه الصفقة فيما يلي بـ"الاستحواذ المقترح".

وتصل القيمة التقديرية للشركة محل الاستحواذ المقترح إلى 1 مليار دولار على أساس الاستحواذ على 100% من رأس المال، وذلك قبل احتساب تعديلات صافي الدين ورأس المال العامل ، ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة خلال عام 2027، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية والشروط المعتادة للإغلاق. وعقب إتمام الصفقة المقترحة، يُتوقع بيع حصة تبلغ 28% في "شل داونستريم جنوب أفريقيا" إلى شريك محلي، وفق ما تقتضيه تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل في جنوب أفريقيا.

وبعد استكمال الاستحواذ المقترح، ستبرم "أدنوك للتوزيع" اتفاقية ترخيص لاستخدام العلامة التجارية على المدى الطويل، تُتيح لها مواصلة تشغيل محطات الخدمة وأعمال زيوت التشحيم في جنوب أفريقيا تحت العلامة التجارية "شل".

وعند إتمام الصفقة، سيواصل العملاء الاستفادة من التجربة المفضلة والموثوقة التي اعتادوا عليها، تحت إشراف "أدنوك للتوزيع".

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، بهذه المناسبة، إن صفقة الاستحواذ المقترحة تُمثل محطة مهمة في إستراتيجية "أدنوك للتوزيع" للتوسع الدولي، وتؤكد ثقة الشركة بجنوب أفريقيا باعتبارها سوقاً واعدة تتميز بإطار تنظيمي متين في قطاع تسويق الوقود.

وأضاف أن "شل داونستريم جنوب أفريقيا" تتميز بقوة مالية ومكانة راسخة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توافق قيمها وأهدافها بشكل وثيق مع رؤية "أدنوك للتوزيع" وأهدافها الإستراتيجية.

وأوضح أن الهدف من ضم "شل داونستريم جنوب أفريقيا"، هو تسريع توسع "أدنوك للتوزيع" الدولي وتنويع منصاتها التشغيلية، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهميها وشركائها، وكذلك للعملاء والمجتمعات التي تعمل بها هذه الشركة منذ عقود".

وتُمثل شركة "شل داونستريم جنوب أفريقيا" أعمال "شل" في مجال التسويق والتوزيع في جنوب أفريقيا، وتشمل محفظة أعمالها شبكة تضم نحو 580 محطة وقود، مملوكة للشركة أو مُدارة عبر وكلاء معتمدين.

وتمتد عملياتها التشغيلية لتشمل زيوت التشحيم، والوقود التجاري، ووقود الطائرات والسفن، ووفقًاً لبيانات عام 2025، بلغت مبيعات الشركة من الوقود نحو 3.5 مليار لتر، فيما تُشغّل 360 متجراً للتجزئة.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن "شل داونستريم جنوب إفريقيا" عبر الرابط: www.shell.co.za.

ويتميّز قطاع توزيع الوقود بالتجزئة في جنوب أفريقيا بأسس راسخة وجاذبة، مدعومة باستثمارات قوية في البنية التحتية الحيوية للنقل، إلى جانب النمو المتواصل لقاعدة السكان في سن القيادة، مما يعزز آفاق الطلب على الوقود على المدى البعيد.

كما تستفيد منظومة الأعمال في جنوب أفريقيا من إطار تنظيمي قوي وشفاف لقطاع توزيع الوقود بالتجزئة، وهياكل تسعير مُصمَّمة لحماية هوامش الأرباح من التضخم وتقلبات أسعار الصرف، فيما تساهم هذه العوامل مجتمعة في تهيئة بيئة تشغيلية داعمة للنمو المستدام، والأداء المتميز، وتعزيز القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية، بما يدعم خلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وأكدت "أدنوك للتوزيع"، عقب إتمام صفقة الاستحواذ المقترحة واستكمال بيع حصة أقلية لشريك محلي، التزامها بالمساهمة في دعم الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية لجنوب أفريقيا، مع التركيز على تعزيز دورها في ضمان أمن الطاقة، وخلق فرص العمل، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية الشاملة من خلال الشريك المحلي، كما ستعمل الشركة على اختيار شريك يتميز بفهم عميق للسوق الجنوب أفريقي، وإطاره التنظيمي، ومتطلبات التشغيل المحلية، بما يضمن التوافق مع أهداف تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل.

ومن المتوقع أن يدعم الاستحواذ المقترح خلق وتعزيز القيمة لـ"أدنوك للتوزيع"، وذلك عبر المساهمة في زيادة ربحية السهم بنحو 6% خلال السنة المالية الأولى من استكماله، إضافةً إلى تحقيق معدل عائد داخلي يتجاوز الحد الأدنى المستهدف لأعمال الشركة في قطاعَي توزيع الوقود والتجزئة.

وسيمثّل الاستحواذ المقترح، عند إتمامه، محطة بارزة في إستراتيجية التوسع الدولي لـ"أدنوك للتوزيع"، بما يعزز حضورها في قطاع توزيع الوقود في إفريقيا.

وستكون جنوب أفريقيا السوق الرابعة التي تباشر فيها "أدنوك للتوزيع" عملياتها، وتُعدّ امتداداً لجهودها للتوسع والتي شملت الاستحواذ على حصة 50% من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م." عام 2023، وافتتاح أولى محطاتها خارج دولة الإمارات في المملكة العربية السعودية عام 2018.

وتولّت شركة "بي أو إف إيه للأوراق المالية - BofA Securities " ، دور المستشار المالي الحصري للصفقة، كما قدّم كلٌّ من "إيه آند أو شيرمان" و"إينس" الاستشارات القانونية ذات الصلة لـ"أدنوك للتوزيع".