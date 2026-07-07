منطاد "UAE ONE" يشارك في كأس ومهرجان المحيط الهادي للمناطيد باليابان

الشارقة في 7 يوليو/ وام/ يشارك فريق " منطاد الإمارات " ممثلا في منطاد "UAE ONE" في كأس ومهرجان المحيط الهادي الـ 39 للمناطيد SIBFO ، والذي يقام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 من نوفمبر القادمين في مدينة ساغا اليابانية .

وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الامارات، إن المشاركة في المهرجان جاءت تلبية لدعوة الجهة المنظمة للحدث الذي يعتبر أحد أهم وأكبر المهرجانات العالمية، وتعتبر المشاركة العربية الوحيدة في هذا الحدث، موجها الشكر لكافة رؤساء وأعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان "SIBFO" لدعوة منطاد "UAE ONE" للمشاركة بجانب خمسة فرق عالمية فقط من خارج اليابان، لما يتميز منطاد الإمارات من خبرة ومهارات عالية سجلها على مدى 22 عاما حافلة بالإنجازات.

وأوضح أن أولى مشاركات منطاد "UAE ONE" الدولية ستنطلق من اليابان خلال المشاركة في أكبر تجمع من نوعه بالعالم تحتضنه مدينة ساغا اليابانية والذي يقام سنويا للترويج للثقافة وحب الحرية والسلام، ويتم خلاله تكريم المدارس وشخصيات مختارة حققوا إنجازات ثقافية متميزة على مستوى المدن اليابانية كافة.