صندوق خليفة لتطوير المشاريع يعلن عن الفائزين بجائزة "مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال"

أبوظبي في 7 يوليو/ وام/ أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن قائمة الفائزين بجوائز "مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال" في نسختها الثانية، التي تهدف إلى تكريم أبرز الشركات الناشئة الواعدة في أبوظبي، تقديراً لتميزها في تقديم حلولٍ عملية لتحديات حقيقية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشهدت المسابقة إقبالاً واسعاً بمشاركة 509 من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمواهب الشابة.

وتأهل في مرحلة التقييم 57 شركة ناشئة، توزعت بين 28 في أبوظبي، و21 في منطقة العين، و8 في منطقة الظفرة، للالتحاق بمخيم تدريبي مكثف، حيث خضعت لبرامج إرشاد وتوجيه، مكّنتها من صقل أفكارها والاستعداد للمراحل الختامية.

وأسفرت النتائج النهائية في فئة جوائز رواد الأعمال، عن فوز "هادف الهاملي" بجائزة قطاع الزراعة عن ابتكار تطبيق للذكاء الاصطناعي يعمل على تقييم جودة التمور بطاقة استيعابية تصل إلى 80 تمرة في الثانية، وفي قطاع التكنولوجيا المالية عادت الجائزة إلى "محمد الناصري" من خلال ابتكار منصة افتراضية لتعليم آليات الاستثمار وتعزيز الوعي المالي، وحصل "الدكتور عمر نجم" على جائزة قطاع الرعاية الصحية تقديراً لإنجازاته وإسهاماته في تعزيز منظومة الطب الجيني والعلوم الحيوية في الدولة.

وفاز "علي الهاشمي" و"عبدالرحمن الهاشمي" بجائزة قطاع الطاقة عن ابتكار شاحن كهربائي يستطيع شحن عدة مركبات في الوقت نفسه، وحصل "محمد المحيربي" على جائزة القطاع السياحي بتصميم منصة متكاملة لإدارة الفعاليات، وإجراءات التسجيل، وإصدار التذاكر، وتسهيل عملية التقييم واختيار الفائزين.

وفي فئة جوائز الابتكار، عادت جائزة الابتكار في الذكاء الاصطناعي إلى كل من "عفراء الأحبابي" على ابتكار مساعد ذكي باللغة العربية يعتمد على الذكاء الاصطناعي في أتمتة توثيق السجلات الطبية والمهام الإدارية للأطباء، و"هند الجنيبي" على ابتكار مساعد ذكي يعتمد على حلول الذكاء الاصطناعي لتصحيح أعمال الطلبة الورقية والرقمية تلقائياً، وفاز "محمد المحرزي" بجائزة الابتكار في مجال الاستدامة من خلال تطوير حلول ذكية تعتمد على أجهزة استشعار وتحكم تعمل بالطاقة الشمسية ومنصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك الماء في الري بنسبة تتراوح بين 20% إلى 50%، وحصل "فهد العليلي" و"محمد شاجو" على جائزة الابتكار في قطاع الروبوتات من خلال فكرة استخدام طائرات مسيّرة ذاتية التشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية دون أي تدخل بشري.

وفي برنامج تطوير الألعاب، فازت "هدى هلال الهنائي" و"الريان هلال الهنائي" عن لعبة "أساطير العين"، وهي لعبة مغامرات ثقافية مستوحاة من التراث الإماراتي، حيث تقدم اللعبة تجربة تفاعلية تجمع بين الترفيه والتعريف بالهوية الوطنية من خلال رحلة افتراضية في منطقة العين تشمل واحات النخيل، وقصر المويجعي التاريخي، والنوافير المركزية والأسوار الحجرية.

وجاء هذا التتويج بعد المشاركة في المخيم الصيفي الذي نظمه صندوق خليفة لتطوير المشاريع في كل من أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة على مدى خمسة أيام، بمشاركة أكثر من 90 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، حيث نجحوا في تصميم وإطلاق 40 لعبة، جمعت بين المهارات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتسليط الضوء على عراقة وأصالة التراث الإماراتي.

وفي "برنامج رائد أعمال المستقبل"، فاز الطالب "عبدالله عبدالكريم البلوشي" عن مشروعه "إيكو درايف"، وهو سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، صُمّمت لتكون حلاً مستداماً في مجال النقل، من خلال نظام متكامل يشمل ألواحاً شمسية لتوليد الطاقة، ووحدة تحكم لتنظيم تدفق الشحن، وبطاريات لتخزين الطاقة، ومحركاً كهربائياً، وهيكلاً خفيف الوزن يضمن كفاءة عالية في الأداء، ويُسهم في خفض الانبعاثات وتكاليف الوقود.

ويتميز المشروع بقابليته للتطوير إلى مشروع تجاري في قطاع التكنولوجيا النظيفة، والقدرة على إيجاد الحلول للتحديات البيئية والاقتصادية.

ويواصل صندوق خليفة لتطوير المشاريع دعم وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسط على الابتكار، بإطلاق عدة برامج تسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، ومن أبرز هذه البرامج: "برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي يهدف إلى دعم نمو وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، و"برنامج تمكين الصادرات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات ودعمها لدخول الأسواق الدولية، و"برنامج تسريع الصناعات الخفيفة" الذي يقدم دعماً شاملاً من خلال منظومة تربط بين رواد الأعمال والمصنّعين والجهات الحكومية والشركاء الصناعيين والتجمعات المتخصصة، و"برنامج تسهيل التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية التجارية، وتحسين الوصول إلى حلول التمويل والائتمان التي تلبي احتياجات الشركات، و"برنامج الجاهزية للحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تلبية معايير الأهلية للمشاركة في المناقصات الحكومية.