غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تستعرض المقومات الرقمية للإمارة خلال "جيتكس أوروبا"

دبي في 7 يوليو/ وام/ اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مشاركتها الناجحة في معرض جيتكس للذكاء الاصطناعي في أوروبا 2026 الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، استعرضت الغرفة في جناحها بالمعرض أمام 287 شركة أوروبية ناشئة وسريعة النمو الفرص الواعدة والمقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى ميزات منظومة الاقتصاد الرقمي في دبي، وكيفية التوسع في الإمارة ضمن كافة القطاعات الرقمية.

واجتمعت الغرفة مع 20 من شركاء منظومة الاقتصاد الرقمي بمن فيهم مسرعاتٍ وشركات رأس مال مخاطر للتعريف بالفرص في قطاعات الاقتصاد الرقمي.

وتعرف زوار جناح الغرفة، خلال المعرض، على المقومات المتكاملة التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي رائد للشركات ورواد الأعمال المتخصصين في القطاعات الرقمية.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا من خلال تطوير منظومة أعمال متقدمة تدعم نمو الشركات التكنولوجية، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمواهب، مؤكد الالتزام بتعزيز المقومات التنافسية التي تجعل من دبي الوجهة المفضلة للشركات العالمية، بما يدعم نمو الأعمال ويرسخ مكانة الإمارة بوصفها مركزاً دولياً لتطوير حلول المستقبل.

وضم جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن الحدث مساحة مخصصة لبرنامج "انطلق في دبي" بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المُتخصّصة بالمعرفة والابتكار، والمُنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، ويشكل البرنامج منصة موحدة لإنجاز خدمات الأعمال وتقديم خدمات الدعم المتكامل للمستثمرين ورواد الأعمال لتأسيس وتوسعة أعمالهم في دبي.

واستضافت الغرفة في جناحها عدداً من الشركات الناشئة سريعة النمو العاملة في دبي والشركات الناشئة والتي تشكّل نموذجاً للفرص التي تزخر بها الإمارة لتأسيس وتنمية المشاريع الرقمية المبتكرة، وشملت كلاً من "إكسبانسيو"، المطوّرة لأول عدسات لاصقة ذكية متعددة الوظائف في العالم، والتي استطاعت ابتكار حلول تكنولوجية متقدمة والتحول إلى شركة مليارية انطلاقاً من دبي، و"كربون2كابيتال"، الشركة الناشئة التي تحول المعاملات المالية إلى مؤشرات وبيانات مرتبطة بالبصمة الكربونية، و"كوجنيشن إيه آي"، المتخصصة في تطوير مهندسي برمجيات مستقلين قائمين على الذكاء الاصطناعي، و"كيرنو"، وهي شركة إماراتية متخصصة في تصنيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وحلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات؛ و"كاشيو"، المتخصصة بالتكنولوجيا المالية.