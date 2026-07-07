الجامعة العربية تؤكد دعمها للمغرب ولكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

القاهرة في 7 يوليو/ وام/ أعربت جامعة الدول العربية عن تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها الوطني، وصون سيادتها، وحماية مواطنيها ومؤسساتها من أي تهديدات إرهابية.

وأكد نبيل فهمي، الأمين العام للجامعة العربية، في بيان له اليوم، أن استهداف المغرب أو المساس باستقراره يمثل اعتداءً مرفوضًا على أمن دولة عربية، مشيدا بنجاحها في إحباط المخططات الإرهابية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون العربي وتكثيف التنسيق الأمني والقضائي وتبادل المعلومات بين الدول العربية لتعزيز سبل مواجهة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها.