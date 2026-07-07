"فيفا": الحضور الجماهيري لكأس العالم عبر التاريخ يتجاوز 50 مليون مشجع

دالاس في 7 يوليو / وام / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن إجمالي الحضور الجماهيري في تاريخ نهائيات كأس العالم تجاوز حاجز 50 مليون مشجع، بعدما بلغ 50,020,653 مشجعاً، في المباراة التي جمعت أمس إسبانيا والبرتغال في دور الـ16 من كأس العالم 2026، على ملعب دالاس في الولايات المتحدة.

وأوضح "فيفا" أن المباراة، التي انتهت بفوز إسبانيا بهدف دون رد، شهدت حضور 70,649 متفرجاً، ليرتفع إجمالي الحضور الجماهيري في النسخة الحالية إلى 6,071,923 مشجعاً بعد إقامة 93 مباراة، مع تبقي 11 مباراة على ختام البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت المناسبة تكريم المشجع إيمي خان، من مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، باعتباره المشجع رقم 50 مليون في تاريخ حضور مباريات كأس العالم، حيث تسلم تذكاراً بهذه المناسبة من أسطورتي كرة القدم كارليس بويول والبرتغالي بيبي.