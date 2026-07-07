"دبي لسباق الخيل" و"فاسيغ تيبتون" يبرمان شراكة إستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي

دبي في 7 يوليو / وام / أعلن نادي دبي لسباق الخيل، إبرام شراكة إستراتيجية دولية مع دار "فاسيغ تيبتون" الأمريكية، أعرق وأكبر دور مزادات الخيول المهجنة الأصيلة في أمريكا الشمالية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة أمام الملاك والمدربين والمربين في صناعة سباقات الخيل العالمية.

وتنص الشراكة على تعزيز حضور "فاسيغ تيبتون" خلال موسم كرنفال سباقات دبي 2026-2027، في مضمار ميدان، إلى جانب التعاون بين الجانبين لزيادة المشاركة الدولية، وتسهيل انتقال نخبة الخيول المهجنة الأصيلة بين أبرز أسواق السباقات العالمية، بما يدعم منظومة سباقات الخيل على المستوى الدولي.

وأكد علي آل علي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن الشراكة تمثل جسراً أقوى بين اثنين من أهم أسواق سباقات الخيل في العالم، مشيراً إلى أنها ستوفر للملاك والمدربين في دبي فرصة أكبر للتعرف على أفضل سلالات الخيول في أمريكا الشمالية، كما تمنح خيول "فاسيغ تيبتون" مساراً أوضح للمنافسة في كرنفال سباقات دبي وكأس دبي العالمي، اللذين يعدان من أبرز المحطات الدولية في روزنامة السباقات.

وأضاف أن النادي يواصل العمل على توفير فرص نوعية تعزز مكانة دبي وجهةً عالمية تجتمع فيها أفضل الخيول والملاك والمدربون للتنافس على أعلى المستويات.

وقال بويد براونينغ، رئيس شركة "فاسيغ تيبتون"، إن المنافسة الدولية أصبحت السمة الأبرز لسباقات الخيل المهجنة الأصيلة، فيما رسخت دبي مكانتها كواحدة من أهم مراكز السباقات العالمية، مؤكداً أن الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الشركة في المنطقة وتطوير علاقاتها مع الملاك والمربين والعاملين في القطاع.