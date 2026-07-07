"النهضة النسائية" تطلق برنامج "قيظ المهارات 2026" لتمكين الفتيات

دبي في 7 يوليو / وام / أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي النسخة المتجددة من برنامجها الصيفي السنوي "قيظ المهارات 2026"، مستهدفة 50 إلى 60 فتاة تتراوح أعمارهن بين 7 و18 عاماً، في رحلة تمتد حتى 30 يوليو الجاري لتجمع بين التعليم والترفيه وصقل المهارات الحياتية والتقنية.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن البرنامج يمثل امتداداً لرسالة الجمعية في تمكين الفتيات وإعدادهن للمستقبل، مشيرة إلى تطوير محتواه ليواكب متغيرات التكنولوجيا عبر دمج التعليم بالتطبيق العملي في مجالات كالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والابتكار، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية والروح الإبداعية.

وأوضحت خولة المطروشي، مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل في الجمعية، أنه تم تقسيم المشاركات إلى "فريق الأفكار" للفئة من 7 إلى 10 سنوات، و"فريق الفرص" للفئة من 11 إلى 18 عاماً لتلبية احتياجاتهن العمرية، حيث يزخر البرنامج بورش تقنية وفنية ومبادرات نوعية أبرزها "التاجر الصغير" لتعزيز ريادة الأعمال، و"اليوم الإماراتي" لترسيخ الموروث الثقافي، بالإضافة إلى أنشطة التحديات والمغامرات والإسعافات الأولية.