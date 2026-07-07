تقرير "جوليوس باير" 2026: دبي تواصل ريادتها كمركز عالمي جاذب للثروات وأنماط الحياة الفاخرة

دبي في 7 يوليو / وام / أكد تقرير جوليوس باير للثروات وأنماط الحياة العالمية 2026، مواصلة دبي ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي رائد في استقطاب الثروات، حيث تدمج بنجاح بين أنماط الحياة الفاخرة، وريادة الأعمال، والابتكار المستقبلي.

ويبرز القطاع العقاري الفاخر في الإمارة كأحد أهم عوامل الجذب، نظراً لتقديمه قيمة تنافسية عالية مقارنة بالارتفاعات القياسية لأسعار العقارات في كبرى المدن الآسيوية والأوروبية، مما يضمن استمرار تدفق أصحاب الثروات إليها.

وأظهرت البيانات المرتبطة بأنماط الحياة والواردة في التقرير، أن دبي تمثل سوقاً تنافسية استثنائية للإنفاق على السلع والخدمات ذات القيمة المرتفعة، مقدمة مزايا واضحة للمشترين عند مقارنتها بالمدن الأخرى المدرجة في المؤشر، ويدعم هذه التنافسية ارتباط اقتصاد الإمارة بالدولار الأمريكي، مما يوفر تكلفة معيشة أكثر جاذبية للأثرياء المقيمين خارج بلدانهم والعائلات دائمة التنقل، وذلك في تناقض واضح مع المدن المرتبطة بعملات شهدت ارتفاعاً في قيمتها، كاليورو والفرنك السويسري، والتي سجلت بدورها زيادات كبيرة في أسعار السلع الفاخرة.

وعلى الصعيد العالمي، كشف التقرير عن ارتفاع تكلفة أنماط الحياة الفاخرة بمتوسط 10.2% بالدولار الأمريكي خلال العام الماضي، وسلط الضوء على استمرار المتغيرات الاقتصادية الكلية في إعادة تشكيل تكاليف المعيشة للأثرياء حول العالم، على الرغم من المرونة الكبيرة التي أظهرتها الأسواق المالية.

وتأتي هذه التحولات المتسارعة والمتداخلة في المشهد الاقتصادي العالمي مدفوعة بتأثير التوترات الجيوسياسية، وتغير مسارات التجارة العالمية، فضلاً عن تقلبات أسواق الصرف الأجنبي.