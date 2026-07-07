"الشارقة للرياضات البحرية" يتصدر بطولة الإنقاذ الدولية الشاطئية بالرباط

الشارقة في 7 يوليو / وام / فرض نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، حضوره بقوة في منافسات بطولة الإنقاذ الدولية الشاطئية، المقامة ضمن فعاليات المهرجان البحري الدولي بالرباط في المملكة المغربية، بعدما حقق لاعبوه نتائج مميزة وسيطروا على منصات التتويج في فئتي الشباب والرجال.

وشهدت منافسات الشباب تحت 16 عامًا لفئة "Surf Ski" احتكار لاعبي النادي للمراكز الثلاثة الأولى، حيث توج زايد النقبي بالميدالية الذهبية، وحل حسن إسماعيل الحوسني في المركز الثاني، فيما جاء راشد إلياس العسكر في المركز الثالث، في إنجاز يعكس التفوق الفني للاعبي الفريق.

وواصل أبطال الشارقة تألقهم في منافسات "Board Race" لفئة الشباب، بعدما فرضوا سيطرتهم الكاملة على السباق؛ إذ أحرز عيسى أحمد الحوسني المركز الأول، وجاء محمد جاسم ثانيًا، فيما نال حميد إسماعيل الحوسني المركز الثالث، ليؤكد النادي تفوقه في منافسات البطولة.

وفي فئة الرجال المفتوحة لسباق "Surf Ski"، عزز اللاعب عماد بن عبدالله، حصيلة النادي بحصوله على المركز الثالث، مواصلا سلسلة النتائج المشرفة التي حققها الفريق في البطولة.

وتعكس هذه النتائج المستوى الفني المتقدم الذي بلغته فرق نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وثمرة برامج الإعداد والتأهيل التي يعتمدها النادي، والتي أسهمت في إعداد أبطال قادرين على المنافسة بقوة في المحافل الدولية.