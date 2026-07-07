"كهرباء ومياه دبي" تدعو لاتخاذ تدابير لترشيد الاستهلاك أثناء السفر

دبي في 7 يوليو / وام / دعت هيئة كهرباء ومياه دبي، المتعاملين من القطاع السكني، إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة قبل سفرهم، للمحافظة على كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه حتى أثناء غيابهم، وضمان التدخل المبكر والحد من الهدر في كل الأوقات.

وأكدت الهيئة، في إطار حملتها الصيفية السنوية تحت شعار "استمتع بأجواء مستدامة هذا الصيف"، أن خاصية "خارج المنزل"، المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، تتيح للمتعاملين أثناء السفر متابعة استهلاك الكهرباء والمياه من أي مكان في العالم، من خلال تقارير ورسوم بيانية يومية وأسبوعية تصل إلى بريدهم الإلكتروني، بما يساعدهم على رصد أي تغيير في الاستهلاك واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.

وأوصت الهيئة المتعاملين بإجراء مجموعة من الخطوات الاستباقية، تشمل إغلاق مصدر المياه الرئيسي، وفحص التوصيلات الداخلية، والاستعانة بفني مؤهل لإجراء الصيانة الدورية لأنظمة الكهرباء والمياه عند الحاجة.

وتوفر الهيئة من خلال "متجر ديوا" عبر تطبيقها الذكي قائمة بمزودي الخدمات الفنية المعتمدين لتسهيل الوصول إلى خدمات الصيانة.

ونصحت الهيئة بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وعدم تركها في وضع الاستعداد، وتنظيف مرشحات التكييف بصورة دورية، وإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ للحفاظ على كفاءة التبريد، إضافة إلى استخدام سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

وحثت الهيئة المتعاملين على تجنب تسريبات المياه من خلال فحص الخزانات والصنابير وسخانات المياه والتوصيلات الداخلية بصورة دورية، وإصلاح أي تسرب فور اكتشافه لتجنب الهدر وحماية الممتلكات.

كما دعت الهيئة المتعاملين إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها ضمن مبادرة "الحياة الذكية" والتي تتيح الاطلاع على تفاصيل الفواتير، وشرائح التعرفة، ومتابعة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل يومي وأسبوعي وشهري، بما يمكّنهم من فهم أنماط استهلاكهم واتخاذ قرارات أكثر كفاءة واستدامة.