"بيتكوين سويس" تدخل سوق الشرق الأوسط عبر "أبوظبي العالمي"

أبوظبي في 7 يوليو/ وام/ واصلت مجموعة "بيتكوين سويس"، العاملة في مجال الخدمات المالية للأصول المشفرة، توسيع حضورها الدولي خارج سويسرا، مع حصول شركتها التابعة BTCS الشرق الأوسط المحدودة، على تصريح الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية "FSRA" في أبوظبي العالمي "ADGM"، بعد عملية اعتماد دقيقة ومتعددة المراحل، ما يمكنها الآن من تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية المنظمة للمستثمرين والمؤسسات في مجال الأصول الرقمية.

وتتولى المجموعة حالياً حفظ أصول مشفرة بـ3.7 مليارات دولار، كما تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من بين أكبر مزودي خدمات التحصيص "staking" في قطاع الأصول الرقمية.

وسيتمكن العملاء من المؤسسات والفئات المهنية من الوصول إلى بنية مالية منظمة للأصول الرقمية، مصممة لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك إدارة المخاطر والتحوط، وخدمات حفظ الأصول الرقمية، وتداول الأصول الافتراضية المعتمدة ضمن بيئة متوافقة مع المتطلبات التنظيمية.

وقالت سيدا ماجسن، الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي الأول في BTCS، التي تقود جهود توسع مجموعة بيتكوين سويس في الشرق الأوسط، إن الحصول على تصريح الخدمات المالية الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية يمثل محطة رئيسية ضمن استراتيجية نمونا الدولي، عبر أحد أكثر المراكز العالمية ديناميكية في مجال الأصول الرقمية.

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، إن انضمام بيتكوين سويس إلى منظومة أبوظبي العالمي يمثل إضافة نوعية إلى قطاع الأصول الرقمية، ويؤكد قدرة المركز على استقطاب المؤسسات العالمية التي تبحث عن وضوح تنظيمي، ونفاذ فعال إلى الأسواق، وفرص مستدامة للنمو، ومع استمرار أبوظبي بتعزيز مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة، يواصل أبوظبي العالمي دعم الابتكار ضمن إطار تنظيمي متين ومعترف به دولياً.