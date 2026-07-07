"طرق دبي" توسع استراحات الشاحنات لتعزيز كفاءة النقل اللوجستي

دبي في 7 يوليو / وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي توسعة الطاقة الاستيعابية لسبع استراحات مخصصة للشاحنات في مناطق متفرقة، بإضافة 364 موقفاً جديداً ليرتفع الإجمالي إلى 1007 مواقف بنسبة زيادة بلغت 56%.

وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز كفاءة قطاع النقل اللوجستي البري، ومواكبة الزيادة في أعداد الشاحنات، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" ويرسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة.

وأوضح حسين البنّا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، أن التوسعة المنجزة شملت استراحات في الروية، ولهباب، والطي، ومدينة هند، فيما لا تزال الأعمال جارية في استراحة ند الحمر، وأكد أن هذه المرافق تؤدي دوراً محورياً في تعزيز السلامة والانسيابية المرورية، ومنع الوقوف العشوائي للشاحنات خلال أوقات الحظر، فضلاً عن توفير بيئة مريحة للسائقين تضم خدمات متكاملة تحد من إجهاد القيادة لمسافات طويلة.

وأشار البنّا إلى أن الاستراحات تخدم أكثر من 150 ألف شاحنة شهرياً من أصل 400 ألف رحلة يومية في الإمارة، لافتاً إلى إنجاز 14 استراحة من أصل 16 مخططة على المحاور الرئيسة. وشدد على أن حركة وسلامة الشاحنات تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية السلامة المرورية (2026 - 2033) الرامية لخفض الحوادث إلى مستويات عالمية، وذلك عبر برامج توعوية وحملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع شرطة دبي.