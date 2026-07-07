"رواد الغد" يستعرض 9 مشاريع ابتكارية ويعلن الفائزين

دبي في 7 يوليو /وام/ استعرض البرنامج الوطني المستدام "رواد الغد"، الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز الإمارات، أمس، تسعة مشاريع ابتكارية طورها طلبة جامعات ورواد أعمال استجابة لتحديات واقعية طرحتها جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، فيما أعلنت لجنة التحكيم المشاريع الأربعة الفائزة.

وأكد عبدالعزيز المازمي، مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن البرنامج يهدف إلى بناء مسار مباشر يربط الجامعات بقطاع الأعمال، من خلال تحويل الأفكار الأكاديمية إلى مشاريع إماراتية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز منظومة ريادة الأعمال والابتكار في الدولة.

وأوضح أن المشاركين عرضوا تسعة مشاريع أمام لجنة التحكيم، التي قامت بتقييم الحلول المقدمة واختيار المشاريع الفائزة، مشيراً إلى أن المؤسسة ستواصل العمل مع جميع الفرق المشاركة لتحويل أفكارها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وعدم حصر الدعم على المشاريع الفائزة فقط.

وقال إن البرنامج يقوم على طرح تحديات حقيقية من قبل جهات حكومية وشبه حكومية وشركات خاصة، ليعمل الطلبة ورواد الأعمال، بالتعاون المباشر مع تلك الجهات، على تطوير حلول عملية ومبتكرة تلبي احتياجاتها، قبل عرضها على لجنة التحكيم.

وأضاف أن التحديات شملت عدداً من القطاعات الحيوية، حيث طرحت "الإمارات لتموين الطائرات" تحديات تتعلق بخدمات الضيافة الجوية، فيما قدمت شركة دو تحديات في قطاع الاتصالات، كما طرحت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية تحديات في قطاع الطيران، إلى جانب تحديات في القطاع الصحي بالتعاون مع المستشفى الأمريكي في إمارة دبي، فضلاً عن تحديات قدمتها شرطة دبي لتطوير عدد من خدماتها وبرامجها.

وأشار المازمي إلى أن المؤسسة ستوفر للمشاركين منظومة دعم متكاملة تشمل الحصول على ترخيص لمدة خمس سنوات، والاستفادة من خدمات حاضنات الأعمال، وبرامج التمويل، إضافة إلى إتاحة فرص للتعاقد مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في البرنامج، مؤكداً أن هذا الدعم سيشمل جميع المشاركين، سواء الفائزين أو غير الفائزين.

وأعلنت لجنة التحكيم فوز أربعة مشاريع هي "كليم جارد"، و"روادنا"، و"رعاية"، و"سكاي نوفا"، بعد تميزها في تقديم حلول مبتكرة للتحديات المطروحة.

ويعتمد مشروع "كليم جارد" على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المطالبات التأمينية في القطاع الصحي، من خلال التنبؤ بالمطالبات المعرضة للرفض قبل إرسالها، بما يعزز كفاءة العمليات ويرفع الإيرادات، وقد طوره فريق يضم متخصصين في الطب والقانون وإدارة الأعمال والمالية وتقنية المعلومات.

أما مشروع "روادنا" فهو منصة إماراتية تجمع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة رقمية موحدة، تتيح لهم الوصول إلى الموردين والشركاء والمستثمرين والفرص التجارية عبر منظومة موثوقة، بما يسهم في تسهيل رحلة تأسيس الأعمال وتسريع نموها.

ويقدم مشروع "رعاية RIAYA" نظاماً متكاملاً لإدارة رحلة المريض، يربط جميع مراحل الرعاية الصحية في منصة واحدة، بدءاً من حجز المواعيد والتحقق من التأمين، وصولاً إلى التنقل داخل المستشفى، ومتابعة العلاج والرعاية اللاحقة، دون الحاجة إلى استبدال الأنظمة الحالية في المستشفيات.

ويوفر مشروع "سكاي نوفا SkyNova" منصة ذكية لتدريب الطيارين وطلبة الطيران ومراقبي الحركة الجوية على الاتصالات الجوية، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النطق والعبارات الجوية وسرعة الكلام والطلاقة، بما يسهم في تطوير مهارات الاتصال المهني ورفع جاهزية الكوادر العاملة في قطاع الطيران.