البرلمان الأوروبي يقر تحديثا شاملا لقواعد حقوق المسافرين جوا لتبسيط التعويضات

بروكسل في 7 يوليو / وام / صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح تحديث قواعد حقوق المسافرين جواً المعمول بها منذ عام 2004، في خطوة تنهي أكثر من عقد من الجمود التشريعي وتهدف إلى تبسيط إجراءات التعويض وتعزيز حماية الركاب داخل الاتحاد.

ويتضمن الإطار القانوني الجديد نظاماً أكثر سرعة ووضوحاً للتعويضات، يمنح المسافرين حق استرداد قيمة التذكرة تلقائياً بدلاً من إعادة التوجيه، مع منحهم مهلة تسعة أشهر لتقديم الطلبات، وإلزام شركات الطيران بالرد خلال 30 يوماً وتقديم إرشادات التقديم خلال أربعة أيام من انتهاء الرحلة.

وحافظت القواعد المحدثة على مبالغ التعويض الحالية التي تتراوح بين 250 و600 يورو حسب مسافة الرحلة، مع الإبقاء على إعفاء شركات الطيران في حالات الظروف الاستثنائية الخارجة عن الإرادة كالكوارث والحروب وإضرابات المطارات، مع التزامها بواجب تقديم الرعاية وتوفير الإقامة الفندقية عند الحاجة.

كما قدمت القواعد مزايا إضافية جديدة أبرزها السماح باصطحاب حقيبة يد صغيرة مجاناً، وإلغاء رسوم تصحيح الأسماء وطباعة بطاقات الصعود، وإتاحة استخدام تذكرة العودة دون اشتراط استخدام رحلة الذهاب، إلى جانب إلزام الشركات بإجلاس الأطفال دون 14 عاماً وذوي الإعاقة والحوامل بجوار مرافقيهم دون رسوم إضافية.

ووصف أندريه نوفاكوف، المقرر الخاص بالتشريع، هذا التصويت بأنه انتصار للركاب وقطاع الطيران الأوروبي لكونه ينهي سنوات من الغموض التشريعي، فيما أكد فيرجينيوس سينكيفيتشيوس، نائب رئيس لجنة النقل والسياحة في البرلمان، أن الإصلاحات تضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفاً.

ومن المقرر أن يُصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على الاتفاق النهائي بحلول شهر أغسطس من العام الجاري 2026، ليدخل حيز التنفيذ لاحقاً مع منح الدول الأعضاء وشركات الطيران مهلة عام واحد للاستعداد للتطبيق.