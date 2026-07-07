850 مشاركًا في النسخة الثامنة من "أبطال شرطة الغد"

أبوظبي في 7 يوليو /وام/ استقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بإدارة التأهيل الشرطي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، 850 مشاركًا في النسخة الثامنة من برنامج "أبطال شرطة الغد"، من الفئة العمرية (11–15) عامًا، وذلك في مدرسة مدينة خليفة بأبوظبي، ومدرسة الشاهين بمنطقة الفوعة بمدينة العين، ومجمع بينونة التعليمي بمنطقة الظفرة، وضمن برامجها الصيفية الهادفة إلى استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، وتعزيز القيم الوطنية،

وأكد العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة، أن البرنامج الذي يستمر البرنامج حتى 31 يوليو الجاري، يأتي انطلاقًا من حرص شرطة أبوظبي على إعداد جيل واعٍ ومتمكن، يتمتع بالثقة بالنفس وروح المسؤولية والانضباط، من خلال برامج تدريبية وتوعوية متكاملة تسهم في بناء الشخصية، وتنمية المهارات، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان.

وأوضح أن "أبطال شرطة الغد" يُعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تعكس اهتمام شرطة أبوظبي بتنمية قدرات النشء، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية محفزة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بما يسهم في صقل مهارات المشاركين الذهنية والبدنية، وتعزيز روح العمل الجماعي والمبادرة والإيجابية.

ويتضمن البرنامج باقة متنوعة من الأنشطة والمحاضرات التوعوية والتدريبية، تشمل القيم الشرطية والسلوكيات الإيجابية، والذكاء الاصطناعي، والثقافة الإسلامية والحس الأمني، والمهارات الذهنية، وتطوير الذات، إلى جانب تدريبات المشاة والأسلحة، والأنشطة الرياضية مثل الجيوجيتسو والسباحة، إضافة إلى الفعاليات الفنية والإبداعية والترفيهية، بما يسهم في تنمية مهارات المشاركين وإعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وشهد اليوم الأول للبرنامج استقبال المشاركين وأولياء أمورهم، وتوزيع الزي العسكري والمستلزمات التدريبية، إلى جانب تعريف المشاركين بالبرنامج وخطته التدريبية، بما يسهم في تهيئتهم للانخراط في مختلف الأنشطة والبرامج المقررة، وسط أجواء تنظيمية تعكس حرص شرطة أبوظبي على توفير بيئة تعليمية وتدريبية آمنة ومحفزة، تسهم في بناء جيل واعٍ ومتميز قادر على تحمل المسؤولية وخدمة وطنه.