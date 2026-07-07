سفير الدولة بالقاهرة يؤكد اهتمام الشركات الإماراتية بالاستثمار في مصر

القاهرة في 7 يوليو/ وام / شارك سعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، في حلقة نقاشية تناولت الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السياحة والفنادق، والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب.

وأكد سعادته، خلال مشاركته في الحلقة النقاشية، أهمية التعاون المشترك ودعم مسيرة التطوير المستمر، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التكامل السياحي وبحث سبل تطوير قطاع الضيافة وإدارة الفنادق.

وأشار سعادته إلى أن الشركات الإماراتية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز وجودها وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، التي تمثل وجهة استثمارية واعدة بفضل مقوماتها الاستراتيجية وبنيتها التحتية المتطورة.

وشهدت الحلقة النقاشية استعراضا موسعا للحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرا، وتشمل تسهيلات إجرائية وضريبية تهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ويعكس حضور سعادة حمد عبيد الزعابي هذا الحدث حرص دولة الإمارات على دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، والعمل على توسيع آفاق التعاون المشترك بما يحقق مزيدا من الازدهار والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين.