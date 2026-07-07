"أفعال" تتصدر منافسات اللقايا في مهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 7 يوليو /وام/ تواصلت صباح اليوم، منافسات اليوم الخامس من السباق التمهيدي الأول ضمن مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، على ميدان الروضة بمنطقة العين، بمنافسات سن اللقايا على مدار 15 شوطا لمسافة 3 كلم.

وافتتحت "أفعال"، لخليفة محمد بن سيف حسين العليلي، المنافسات بحصد لقب الشوط الأول محققة 4:33:40 دقيقة، وذهب لقب الشوط الثاني إلى"هتان" لسعيد سالم بن حمد الدرعي، بزمن قدره 4:32:64 دقيقة.

وتصدرت "الراعية" لمحمود حمد بن محمد الدرعي، الشوط الثالث مسجلة 4:40:99 دقيقة، بينما توّج "الفارس"، لسيف منصور سيف بن عفصان الخييلي، بلقب الشوط الرابع بـ 4:39:80 دقيقة، وحققت "زاهية"، لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، الفوز في الشوط الخامس مسجلة 4:40:48 دقيقة، و"الوثبة"، لمطر سالم بن حمد الحبسي، لقب الشوط السادس بزمن قدره 4:39:99 دقيقة.

وفاز" مشوش" لمبارك حمد بن علي الجديدي، بلقب الشوط السابع، بـ 4:33:48 دقيقة، بينما ذهب لقب الشوط الثامن إلى"سيافة"، لشطيط سالم بن راشد الكتبي، محققا 4:34:31 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط التاسع عن فوز "مرموقة"، لعبدون زويد بن برغش الجحافي، بالمركز الأول مسجلة 4:32:53 دقيقة، بينما فاز "مجمل"، لسالم أحمد بالحوتة العامري، بـالشوط العاشر محققا 4:36:28 دقيقة.

وهيمنت "مهمة"، لعلي سالم بن عمر الشامسي، على لقب الشوط الحادي عشر بزمن قدره 4:38:86 دقيقة، وانتزع "كحال"، لأحمد عبيد بن مبارك الكتبي، لقب الشوط الثاني عشر بـ 4:33:37 دقيقة.

وسجل "الباهي" لسليمان سالم بن حاكم المالكي، أفضل توقيت في الفترة الصباحية، متصدرا الشوط الثالث عشر بـ 4:32:34 دقيقة، وفاز "منوه"، لعلي مسفر بن علي الخييلي، بلقب الشوط الرابع عشر بزمن قدره 4:37:01 دقيقة، ثم اختتم "السنافي"، لأحمد سهيل بن مهنا المحرمي المنافسات بحصد لقب الشوط الخامس عشر، مسجلا 4:36:92 دقيقة.