"الحديريات جولف استيتس" يحقق مبيعات قياسية تتجاوز 13 مليار درهم

أبوظبي في 7 يوليو/ وام / حقق مشروع "الحديريات جولف استيتس" في جزيرة الحديريات، الذي تطوره مجموعة "مدن" القابضة، مبيعات قياسية تجاوزت 13 مليار درهم خلال أيام قليلة من إطلاقه، مسجلاً أعلى قيمة مبيعات مُعلنة لمشروع سكني في دولة الإمارات، وذلك بعد بيع 1,700 وحدة سكنية.

واستقطب المشروع اهتماماً واسعاً من المشترين، حيث شكّل غير المقيمين في دولة الإمارات 15% من إجمالي المشترين، فيما مثّل العملاء الجدد لدى "مدن" 81% من إجمالي الطلب.

ويضم المشروع تصاميم معمارية مستوحاة من الطراز الأندلسي، وإطلالات بانورامية على الواجهة البحرية وملعب جولف يمتد على مساحة 95 هكتاراً، فيما يربط مسار أخضر بطول 2.3 كيلومتر مختلف مرافق المجتمع.

وأكد معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة"، أن الإقبال الكبير على المشروع يعكس الثقة العالمية المتنامية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، المستندة إلى الرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة، وقوة المنظومة الاقتصادية والالتزام بالتنمية المستدامة، مشيراً إلى هذا النجاح يعزز مكانة الإمارة كإحدى أكثر الوجهات العالمية جاذبية للاستثمار واستقطاب الكفاءات وريادتها في توفير أعلى معايير جودة الحياة.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة"، إن المشروع يجسد رؤية "مدن" في تطوير وجهة سكنية متكاملة تجمع بين جودة التصميم والعيش العصري والصحة والرفاهية وسهولة الوصول إلى المرافق والخدمات، مؤكداً أن الإقبال الكبير يعكس تنامي الطلب على المجتمعات التي توفر تجربة معيشية متكاملة وقيمة طويلة الأمد.

وأكد إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية"، أن مشروع "الحديريات جولف استيتس" صُمم لتقديم تجربة سكنية ترتكز على الجودة والخصوصية وأسلوب الحياة النشط، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير يجسد جاذبية المشروع وموقعه الاستثنائي وقوة الطلب على الوحدات السكنية المخططة بعناية في أبوظبي، ومؤكداً اعتزاز "مدن" بثقة المشترين وحرصها على تجسيد رؤيتها في بناء مدن نابضة بالحياة.