عمار بن حميد يطلق أجندة بلدية عجمان AM30x30 لتنفيذ 30 مشروعا حضريا بـ 1.8 مليار درهم

عجمان في 7 يوليو / وام / أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أجندة بلدية عجمان AM30x30، وذلك عبر تنفيذ 30 مشروعاً ضمن خمس حزم استراتيجية وبتكلفة 1.8 مليار درهم.

وتمثل الأجندة خارطة طريق حضرية متكاملة، تجسد مستهدفات رؤية عجمان 2030، وتهدف إلى تعزيز ازدهار الإمارة وجاذبيتها وجمالها، وترسخ مكانتها نموذجاً حضرياً متقدماً، يرتقي بجودة حياة الإنسان، ويعزز رفاه المجتمع في عجمان.

وتنسجم كذلك مع توجهات عام الأسرة، حيث تضع الإنسان والأسرة بصميم أولوياتها، عبر تطوير بنية تحتية متكاملة، وتعزيز كفاءة التنقل، وتوسيع المساحات الخضراء، والمرافق المجتمعية، بما يسهم في بناء بيئة حضرية مستدامة تعزز الترابط الأسري، وتواكب النمو العمراني والسكاني، وتلبي تطلعات الأجيال القادمة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أنّ إطلاق أجندة بلدية عجمان AM30x30 يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الرامية إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار.

وقال سموه إنّ تنفيذ 30 مشروعاً حضرياً وتنموياً بتكلفة 1.8 مليار درهم، يجسّد التزام عجمان بالاستثمار في البنية التحتية المستدامة، كونها حجر أساس، لتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان، أنّ المشاريع تنسجم مع توجهات عام الأسرة، وتضع الإنسان في قلب التنمية، عبر تطوير شبكة طرق حديثة، وتعزيز التنقل المستدام، والتوسع في المساحات الخضراء، والمرافق المجتمعية، بما يوفر بيئة حضرية أكثر جودة واستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

وشدد سموه على أن أجندة بلدية عجمان AM30x30 مرحلة جديدة بمسيرة التنمية الحضرية للإمارة حتى عام 2030، وتعكس التزام عجمان بمواصلة الاستثمار في مشاريع تعزز تنافسيتها، وترتقي برفاه المجتمع.

واختتم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي قائلا: إن مسيرة التنمية والتطوير في عجمان تدور ولا تتوقف عند مشروع أو إنجاز، بل تتواصل برؤية طموحة ومشاريع متجددة تواكب تطلعات أهل عجمان وزوارها والمقيمين على أرضها.. فالقادم أفضل وأجمل بعون الله وتوفيقه.

من جانبه، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، إنّ أجندة بلدية عجمان AM30x30 تمثل خارطة طريق طموحة لمستقبل الإمارة، وتجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، لمواصلة تنفيذ مشاريع تنموية تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى أنّ تطوير البنية التحتية، والمرافق العامة، والمساحات الخضراء يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وقال إنّ الأجندة تجسد مستهدفات رؤية عجمان 2030 من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع النوعية التي تسهم في بناء مدينة أكثر استدامة ومرونة، قادرة على مواكبة النمو المتسارع، بما يوفر بيئة حضرية متكاملة تدعم رفاه المجتمع، وتلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أجندة بلدية عجمان AM30x30 الحضرية حتى عام 2030، والتي تمثل نقلة كبيرة في مسيرة التنمية الحضرية للإمارة، وترسخ رؤية متكاملة تقوم على الإنسان والاستدامة، لتواصل بلدية عجمان مسيرتها التنموية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وجاذبية للإمارة.

من جانبه، أكد سعادة عبد الرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، أن اعتماد أجندة بلدية عجمان AM30x30 يأتي ترجمة لدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وبإشراف ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، لترجمة الرؤى والتوجهات الاستراتيجية إلى مشاريع ومبادرات تنموية ملموسة، تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة، وترسيخ مكانتها نموذجاً حضرياً متقدماً.

وأشار إلى أن الأجندة تعتمد نهجاً متكاملاً يوازن بين التنمية العمرانية والاستدامة البيئية وجودة الحياة، بما يواكب متطلبات المستقبل ويعزز رفاه المجتمع وسعادة الأسرة، وقال إن حزمة المشاريع أُعدت استناداً إلى دراسات متخصصة ومستهدفات واضحة تتماشى مع رؤية عجمان 2030، وتركز على تطوير البنية التحتية والطرق والمرافق العامة والحدائق والمساحات المجتمعية بما يدعم استدامة النمو الحضري، ويرتقي بجودة الحياة، ويعزز جاذبية الإمارة، ويوفر بيئة متكاملة تلبي تطلعات السكان والأجيال القادمة.

وتضم الأجندة خمس حزم رئيسية لتطوير الطرق والبنية التحتية والتنقل المستدام، بما يسهم في تحقيق التوجه الاستراتيجي للإمارة في بناء نظام تنقل متكامل ومستدام، ويتواءم مع أهدافها في تحسين جودة وترابط شبكة الطرق، وتطوير بنية تحتية متكاملة للمشاة وراكبي الدراجات بما يدعم أنماط التنقل الحديثة ويرتقي بجودة الحياة.

وتستهدف الدائرة رفع متوسط تنفيذ الطرق الجديدة بنسبة 43% خلال الفترة 2026-2030 مقارنة بالفترة السابقة، إضافة إلى زيادة أطوال مسارات الدراجات بنسبة 33% بحلول عام 2030، بما يعزز كفاءة التنقل ويرفع مستوى الربط بين المناطق الحيوية والسكنية في الإمارة.

وتشمل الحزمة الأولى ستة مشاريع رئيسية، تضم تطوير منطقة الزورا والشوارع الحيوية، بما في ذلك تطوير دوار الزورا، ودوار السوق الصيني، وشارع الحميدية المرحلة الأولى، واستكمال المرحلة الثالثة من تطوير شارع الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وتطوير شارع الشيخ محمد بن راشد، وإنشاء جسور للمشاة على شارع راشد بن عبدالعزيز وشارع الشيخ الشيخ عمار بن حميد النعيمي.

كما تضم خمسة مشاريع مصاحبة تشمل إنشاء محطات لتصريف مياه الأمطار في شارع الشيخ محمد بن راشد ومنطقة الصفيا، وتجميل وري وزراعة ممشى الزورا والقرم، ومشروع ري وزراعة شارع الشيخ محمد بن راشد، ومشروع ري وزراعة شارع الجرف.

وتتضمن الحزمة الثانية ثمانية مشاريع رئيسية لتطوير الطرق الداخلية، تشمل طرق الراشدية، المرحلة الأولى، ومشاريع رصف الطرق في منطقتي مصفوت والمنامة، ومناطق الروضة والمويهات والياسمين والحليو، إلى جانب مشروعين مصاحبين، هما تطوير محطة صرف مياه الأمطار في شارع الشيخ زايد، ومشروع ري وزراعة شارع السلام.

وتركز الحزمة الثالثة على أربعة مشاريع رئيسية، تشمل تطوير شارع التلة (المرحلة الثانية)، وتطوير الطرق في منطقة الحليو، وإنشاء طرق في منطقة محمد بن زايد السكنية، وتوسعة وصيانة شارع الشيخ خليفة بن زايد، بالإضافة لمشروع مصاحب يتمثل في ري وزراعة شارع الهجن، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة شبكة الطرق.

وتستهدف الحزمة الرابعة تنفيذ أربعة مشاريع رئيسية، تشمل زيادة مسارات الدراجات في مدينة عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة بإجمالي طول 16 كم، وتنفيذ مشروع ممشى العقدة، بما يدعم أنماط التنقل المستدام، ويشجع على ممارسة الأنشطة الرياضية، ويعزز جودة الحياة.

وتتضمن الحزمة الخامسة مجموعة من المشاريع الهادفة لتعزيز الرقعة الخضراء، والارتقاء بجاذبية المشهد الحضري، انسجاماً مع التوجه الاستراتيجي في خلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة، وتسهم في تحقيق الهدف المؤسسي المتمثل في زيادة نصيب الفرد من المرافق العامة إلى 4.79 متر مربع لكل فرد بحلول عام 2030.

وتشمل الحزمة مشاريع إنشاء حدائق عامة، ومساحات مجتمعية بإجمالي 330 ألف متر مربع في مناطق محمد بن زايد 2، ومدينتي مصفوت والمنامة، والياسمين، والحميدية 2، الروضة 1، والروضة 2، والحميدية 1، والمنتزي، بما يسهم في توفير بيئات حضرية متكاملة تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية وتعزز الترابط الأسري ورفاه المجتمع.