دراسة لـ "شمال القابضة": 82% من سكان الإمارات يخططون للسكن على الواجهات البحرية

دبي في 7 يوليو / وام / كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "YouGov" لصالح شركة "شمال القابضة"، عن توجه كبير نحو العقارات المطلة على المسطحات المائية، حيث يخطط 82% من سكان دولة الإمارات للسكن على الواجهات البحرية أو بالقرب من المراسي خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

وأظهرت الدراسة التي شملت 1009 أشخاص، استعداد 93% من المشاركين لدفع قيمة إضافية مقابل السكن بجوار المياه، في حين يرى 99% منهم أن هذا الموقع يعزز القيمة الاستثمارية طويلة الأجل للعقار، بينما أكد 96% أن القرب من المسطحات المائية يترك تأثيراً مباشراً على قراراتهم اليومية، بدءاً من السفر وممارسة الرياضة وصولاً إلى إدارة الضغوط.

وجاءت هذه النتائج والمؤشرات ضمن تقرير تقني "ورقة بيضاء" أصدرته "شمال القابضة" تحت عنوان "مستقبل الحياة على الواجهة البحرية"، مستنداً إلى مخرجات الاستطلاع وتحليلات الخبراء.

ويهدف التقرير إلى إثراء النقاشات حول تصميم المجتمعات المستقبلية والارتقاء بجودة الحياة، بما ينسجم مع المستهدفات الإستراتيجية لخطة دبي الحضرية 2040 وإستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، خصوصاً بعد أن أوضح 88% من المشاركين أن الحياة على الواجهة البحرية تسهم في تعزيز صحتهم النفسية والجسدية، وتدفعهم لتغيير عاداتهم الرياضية نحو الأفضل عند توفر مسارات المشي والمراسي.

وأكد عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال القابضة، أن ارتباط دبي بالبحر يمثل جزءاً أصيلاً من هويتها وطموحها، موضحاً أن مفهوم الحياة على الواجهة البحرية لم يعد يقتصر على الموقع، بل أصبح تجربة متكاملة تجمع بين العمل والترفيه والرفاه والشعور بالانتماء، وهو ما يتطلب تخطيطاً وتصميماً دقيقين.

وقال إن استمرار دبي في ترسيخ جودة الحياة يتطلب إنتاج المعرفة ودعم البحث العلمي، مشيراً إلى أن الورقة البيضاء تسهم في صياغة حوار أوسع حول كيفية تصميم مدن تلبي أنماط الحياة التي يتطلع إليها السكان.

يُذكر أن الاستطلاع الذي بُنيت عليه الدراسة أُجري خلال عام 2025، واستهدف شريحة من سكان الدولة ممن لا يقل دخلهم الشهري عن 20 ألف درهم، وضمت العينة 393 شخصاً يبلغ دخلهم الشهري 50 ألف درهم فما فوق، أو يمتلكون ثروة صافية تتجاوز المليون دولار أمريكي.