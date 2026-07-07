طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً

أبوظبي في 7 يوليو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً ليلاً شرقاً وشمالاً، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار غرباً نهاراً.

وذكر المركز، في تقريره اليومي، أن الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:04، والمد الثاني 06:23، الجزرالأول عند الساعة 11:35، والجزر الثاني عند الساعة 01:25.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعه 14:41، والمد الثاني 05:07، والجزر الأول عند الساعة 08:21، والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 30 65 20

دبي 39 31 70 25

الشارقة 41 31 75 30

عجمان 40 31 75 25

أم القيوين 42 29 75 20

رأس الخيمة 43 29 65 20

الفجيرة 39 33 85 20

العـين 43 30 50 10

ليوا 43 29 60 20

الرويس 39 28 70 20

السلع 40 29 70 20

دلـمـا 38 33 90 55

طنب الكبرى 39 33 85 40

طنب الصغرى 39 33 85 40

أبو موسى 40 32 75 35