النمسا تخطو نحو الحياد الكربوني بإطلاق أحدث مصانع الصلب الكهربائية

فيينا في 7 يوليو / وام / خطت النمسا خطوة إستراتيجية نحو تحقيق الحياد الكربوني في قطاع الصناعات الثقيلة، مع إعلان شركة "voestalpine" النمساوية لصناعة الصلب عن بدء التشغيل التجريبي لمصنعها الكهربائي الجديد "GreentecSteel" في مدينة "دوناوفيتس" بولاية "شتايرمارك" بحلول خريف العام الجاري.

وتمثل هذه المبادرة النمساوية نقلة نوعية نحو إنتاج "الفولاذ الأخضر"، عبر استبدال أفران الصهر التقليدية بتقنيات أفران القوس الكهربائي، مما يسهم في خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 90% بحلول عام 2030، بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني التام في إنتاج الصلب بحلول عام 2050.

وأوضح هيربرت ايبنشتاينر، الرئيس التنفيذي لشركة "voestalpine"، أن المصنع الجديد سيعمل بالطاقة النظيفة بالتوازي مع أفران الصهر التقليدية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى خطة الاستبدال التدريجي التي ستشهد إيقاف تشغيل أحد أفران الصهر التقليدية بحلول عام 2029.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب العالمي المتزايد بوضوح على الصلب المستدام، ولا سيما من قطاعي صناعة السيارات والسكك الحديدية.

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