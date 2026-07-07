صقر غباش يستقبل سفيري مولدوفا وجورجيا ويبحث معهما التعاون البرلماني

أبوظبي في 7 يوليو /وام/ استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، كلاً على حدة، سعادة أناتول فانغيلي، سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة، وسعادة جورج جانجافا، سفير جورجيا لدى الدولة، بحضور سعادة الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس.

وتم خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول وأهمية تبادل الزيارات والمعارف والممارسات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وكل من مولدوفا وجورجيا.

وتطرق معالي صقر غباش خلال اللقاءين إلى التطورات الإقليمية الراهنة وما تشهده المنطقة من تداعيات خطيرة في ضوء الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وما قد يترتب عليها من آثار على أمن المنطقة واستقرارها وانعكاسات ذلك على استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

وأشار معاليه الي أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أداة رئيسية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الجهود المشتركة في المحافل الدولية لا سيما فيما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة تستدعي توحيد المواقف والتوجهات.

وأكد معاليه، خلال لقائه السفير المولدوفي، متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مولدوفا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1995، وما شهدته من تطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والقنصلية، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وشدد معاليه على أهمية مواكبة التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية مولدوفا للتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية، من خلال تعزيز التشاور البرلماني وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بوصفها رافداً للعلاقات الثنائية.

كما أشاد بقرار برلمان جمهورية مولدوفا إنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع دولة الإمارات في أبريل 2026، معتبراً أنها خطوة مهمة لتعزيز الحوار البرلماني المنظم وتوسيع مجالات التعاون، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات البرلمانية لدعم العلاقات المؤسسية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الاقتصاد والأمن الغذائي والطاقة والتحول الرقمي وتسهيل حركة الأفراد والأعمال.

من جانبه، أكد سعادة أناتول فانغيلي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في المجالات المختلفة، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متواصل، ومعرباً عن تطلع مولدوفا إلى تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد معالي صقر غباش، خلال لقائه مع سعادة جورج جانجافا، سفير جورجيا لدى الدولة، متانة العلاقات الإماراتية - الجورجية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1992، وما شهدته من تطور في المجالات السياسية والاقتصادية، والاستثمارية، والسياحية، والثقافية.

وأشاد معاليه بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية من خلال الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، مشيراً إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في تعزيز حركة التجارة والاستثمار، ودعم تنافسية الاقتصادين الإماراتي والجورجي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد بين منطقة الخليج، ومنطقة القوقاز، والأسواق الأوروبية والآسيوية.

وأكد أهمية أن يواكب التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جورجيا هذا الزخم المتنامي، عبر تعزيز قنوات التشاور البرلماني وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى اللقاء الذي جمعه برئيس برلمان جورجيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول، وما تم خلاله من بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون البرلماني والاقتصادي، إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بين المجلسين.

وشدد معاليه على أهمية التنسيق بين وفدي دولة الإمارات وجورجيا في الاتحاد البرلماني الدولي والمحافل البرلمانية متعددة الأطراف، بما يدعم المواقف المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكداً كذلك أهمية مواصلة تبادل الزيارات البرلمانية لدعم الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والربط اللوجستي والسياحة والتعليم.

كما أعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات لموقف جورجيا الداعم، وما أكده رئيس وزراء جورجيا من تضامن بلاده مع دولة الإمارات في جهودها للدفاع عن أراضيها وسيادتها وشعبها، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة بين البلدين.

من جانبه، أكد سعادة جورج جانجافا ،حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات المختلفة، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متسارع، ومؤكداً أهمية التعاون البرلماني باعتباره رافداً مهماً لدعم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.