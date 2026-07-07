"سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي" تطلق الدورة الثالثة من مهرجان "محيط الأضواء"

أبوظبي في 7 يوليو /وام/ أطلقت "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" الدورة الثالثة من مهرجان "محيط الأضواء" الذي يقام يومياً حتى 30 أغسطس المقبل ويقدم برنامجاً صيفياً يضم عروضاً ترفيهية وتجارب تفاعلية وأنشطة عائلية مستوحاة من عالم البحار.

ويتضمن المهرجان باقة من الفعاليات الجديدة، تشمل حفلات ما قبل العرض، والعروض المتألقة بأضواء النيون، إلى جانب أنشطة إبداعية للأطفال، ومشاركة شخصيات "سي وورلد أبوظبي" في أجواء احتفالية.

ويجسد المهرجان التزام "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" بتقديم تجارب ترفيهية تثقيفية تعزز الوعي بالحفاظ على الحياة البحرية، فيما تسهم كل زيارة، ضمن مبادرة "زيارتكم تدعم مهمتنا"، في دعم جهود مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ.

كما أعلنت المدينة الترفيهية تمديد ساعات استقبال الزوار طوال فترة المهرجان، لتستقبل الضيوف يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، حتى 30 أغسطس المقبل.