الاتحاد الأوروبي يتمسك بنظام الدخول والخروج رغم اضطرابات السفر

بروكسل في 7 يوليو/ وام / أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بتطبيق نظام الدخول والخروج (EES) للمراقبة البيومترية، رافضاً مطالبات قطاع الطيران والمطارات بتعليق العمل به حتى سبتمبر المقبل، وذلك على خلفية الاضطرابات وتأخر الرحلات التي شهدتها المنافذ الحدودية منذ بدء تنفيذه.

وأوضح مسؤول أوروبي في بروكسل أن التعليق الشامل للنظام يعد خطوة غير عملية وغير ضرورية لكون آلية العمل تعتمد على التتبع المستمر لحركة المسافرين، مشيراً إلى أن القواعد الحالية تمنح الدول الأعضاء مرونة كافية تتيح لها تعليق التسجيل مؤقتاً لمدة ست ساعات قابلة للتجديد بهدف التخفيف من حدة الازدحام.

ودافع الاتحاد الأوروبي عن فعالية النظام الذي يفرض تسجيل البصمات وصور الوجه للمسافرين من خارج التكتل، مؤكداً نجاحه في تسجيل نحو 110 ملايين عملية عبور لـ 52 مليون مسافر، وإسهامه في منع 44 ألف حالة دخول غير قانونية، وشدد في الوقت ذاته على استمرار العمل والتنسيق مع القطاع لتحسين الأداء ومعالجة الأعطال التقنية.

















أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بتطبيق نظام الدخول والخروج (EES) الخاص بالمراقبة البيومترية على الحدود، رافضاً دعوات قطاع الطيران لتعليقه رغم الاضطرابات التي شهدتها المطارات والمعابر الحدودية منذ بدء تنفيذه.

ويفرض النظام، الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام، تسجيل بصمات الأصابع وصور الوجه للمسافرين من خارج الاتحاد عند دخولهم منطقة شنغن، ما تسبب في طوابير طويلة وتأخيرات في الرحلات بسبب أعطال تقنية وسوء في التطبيق.

وقال مسؤول أوروبي في بروكسل، اليوم، إن تعليق النظام بشكل كامل "غير عملي وغير ضروري"، موضحاً أن آلية العمل تتطلب تتبعاً متواصلاً لحركات الدخول والخروج، ما يجعل التعليق الشامل يخل بتوازن النظام.

وأشار إلى أن القواعد الحالية تتيح للدول الأعضاء تعليق التسجيل البيومتري مؤقتاً لفترات تمتد إلى ست ساعات قابلة للتجديد، مؤكداً أن هذه المرونة كافية ويتم استخدامها بالفعل للتخفيف من الضغط، خاصة خلال موسم الصيف.

في المقابل، حذرت شركات الطيران والمطارات الأوروبية من استمرار الاضطرابات، داعية إلى تعليق النظام حتى سبتمبر المقبل، معتبرة أن الإجراءات الحالية لم تمنع الازدحام أو تحافظ على سلاسة العمليات.

ودافع الاتحاد الأوروبي عن النظام، مشيراً إلى أنه سجل نحو 110 ملايين عملية عبور و52 مليون مسافر، وساهم في منع دخول نحو 44 ألف شخص بشكل غير قانوني، مع التأكيد على العمل المستمر لتحسين أدائه بالتعاون مع القطاع.

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