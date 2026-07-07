"صيفنا سعادة" ينطلق في عجمان 13 يوليو

عجمان في 7 يوليو /وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبرنامج "صيفنا سعادة 2026" تفاصيل النسخة السابعة، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 13 يوليو الجاري إلى 13 أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مركز فتيات عجمان بحضور الشركاء الإستراتيجيين.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المواهب واستثمار الإجازة الصيفية وتعزيز جودة الحياة وتمكين المشاركين من الفئات العمرية المختلفة، عبر برامج تعليمية وتدريبية وترفيهية متنوعة، بما ينسجم مع رؤية حكومة عجمان في بناء مجتمع مبدع ومتماسك.

وقال أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبرنامج، إن "صيفنا سعادة" يُنظم للعام السابع على التوالي، ليواصل توفير منصة متكاملة للتعلم وتنمية المهارات، وترسيخ قيم الابتكار والعمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية لدى المشاركين.

ويضم البرنامج أنشطة ثقافية وعلمية ورياضية ومجتمعية وبرامج لتطوير المهارات تستهدف الذكور والإناث والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، فيما أعلنت اللجنة فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج للاستفادة من فعالياته المتنوعة.