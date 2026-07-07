المفوضية الأوروبية تطلق خطة لتعزيز الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي

بروكسل في 7 يوليو/ وام/ أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم، عن خطة عمل جديدة تهدف إلى وضع استجابة منظمة لمواجهة المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي المتقدم في مجال الأمن السيبراني، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقنيات.

وأكدت المفوضية أن النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل مشهد الأمن السيبراني، إذ يمكن إساءة استخدامها لاكتشاف الثغرات وأتمتة الهجمات ورفع سرعتها ونطاقها بشكل غير مسبوق.

وترتكز الخطة على الإطار القانوني الأوروبي القائم، خاصة قانون الذكاء الاصطناعي، وتشمل تعزيز تقييم النماذج قبل طرحها في السوق، وإنشاء قدرة أوروبية متخصصة لتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

وستعمل المفوضية بالتعاون مع وكالة الأمن السيبراني الأوروبية (ENISA)، على وضع آلية أوروبية موحدة لتنظيم الوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى جانب إنشاء منصة آمنة لاختبار هذه التقنيات في بيئات محاكاة تخدم القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمال والنقل والصحة.

وتتضمن الخطة أيضاً تعزيز ممارسات "الأمن حسب التصميم"، وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج مفتوحة المصدر، لرصد الثغرات والاستجابة للهجمات بشكل أسرع، فضلاً عن دعم شراكات بين القطاعين العام والخاص ومجتمعات البرمجيات المفتوحة.

وتعتزم المفوضية إطلاق "التحدي الأوروبي الكبير" للذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بهدف تحفيز تطوير حلول أوروبية متقدمة وتعزيز السيادة التكنولوجية للقارة، ويأتي ذلك بالتوازي مع دخول عدد من التشريعات الأوروبية حيز التنفيذ تدريجياً، إضافة إلى توجيهات وأنظمة تعزز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاع المالي من التهديدات الرقمي.

برو/وام/مق/مط